Un médecin de Boston reconnu non coupable des accusations d’actes obscènes à bord d’une jeune fille de 14 ans dans un avion

BOSTON (AP) — Un médecin de Boston a été déclaré non coupable mercredi d’une accusation d’actes obscènes à proximité d’une jeune fille de 14 ans dans un avion après un procès de trois jours devant un tribunal fédéral de Boston.

Les avocats du Dr Sudipta Mohanty, 33 ans, ont déclaré que plus d’une douzaine de passagers assis sur des sièges près de Mohanty et les agents de bord chargés de servir les passagers ont déclaré n’avoir rien vu de cohérent avec l’accusation pendant le vol.

Mohanty a déclaré que l’accusation et le procès avaient été incroyablement difficiles pour lui et sa famille pour un crime qu’il n’avait pas commis.

“Mon fiancé était assis à côté de moi sur ce vol, et aucun de nous ne peut comprendre pourquoi cela nous est arrivé”, a-t-il déclaré dans une déclaration écrite. « J’ai consacré ma vie à prendre soin des autres en tant que médecin, et cela m’a brisé le cœur de m’éloigner pendant que je faisais face à ces fausses accusations. »

Mohanty a opté pour un procès au banc, ce qui signifie que son acquittement a été prononcé par un juge et non par un jury. Il avait été inculpé d’actes obscènes, indécents et obscènes à bord d’un avion.

Les enquêteurs avaient déclaré que Mohanty était passager à bord d’un vol Hawaiian Airlines reliant Honolulu à Boston en mai 2022 avec une compagne et qu’il était assis à côté d’une jeune fille de 14 ans voyageant avec ses grands-parents, qui étaient assis à proximité.

Vers la moitié du vol, selon les enquêteurs, la jeune fille de 14 ans a déclaré avoir remarqué que Mohanty s’était couvert d’une couverture jusqu’au cou et que sa jambe rebondissait.

Peu de temps après, le mineur a déclaré que la couverture était sur le sol, ne recouvrant plus Mohanty, et que Mohanty se masturbait, selon les procureurs. La mineure s’est déplacée vers un siège vide dans une autre rangée. Après son arrivée à Boston, elle en a informé les membres de sa famille et la police a été prévenue.

Le procureur américain par intérim Joshua Levy s’est dit déçu du résultat, mais il respecte le verdict.

« Notre bureau n’a aucune réserve quant à la poursuite de cette affaire. Notre bureau restera résolu à soutenir les victimes, en particulier les enfants mineurs. Il est essentiel que les victimes sachent qu’elles peuvent se manifester, qu’elles seront entendues et pleinement soutenues par notre bureau », a déclaré Levy dans une déclaration écrite.

L’avocate de Mohanty, Claudia Lagos, a déclaré que les accusations étaient dévastatrices.

« Dr. Mohanty est un médecin talentueux et dévoué. Il n’a absolument aucun antécédent d’acte répréhensible”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Les six derniers mois ont été un cauchemar bizarre pour lui, et il est soulagé que ce soit enfin terminé et qu’il puisse reconstruire sa vie.”

Mohanty encourait une peine pouvant aller jusqu’à 90 jours de prison, un an de liberté surveillée et une amende pouvant atteindre 5 000 dollars.

Mohanty, de Cambridge, travaillait comme médecin au centre médical Beth Israel Deaconess à Boston. L’hôpital a déclaré l’année dernière qu’il n’exerçait plus à l’hôpital.