Un médecin de Boston a déclaré qu’il avait subi l’une des pires réactions allergiques qu’il ait jamais connues après avoir reçu le vaccin Covid-19 de Moderna, à la suite d’une série de cas similaires résultant du vaccin de Pfizer.

Le Dr Hossein Sadrzadeh, chercheur en hématologie et oncologie au Boston Medical Center, a reçu le médicament la veille de Noël. L’agent de santé, qui souffre d’une grave allergie aux crustacés, a déclaré que son cœur avait commencé à s’emballer après avoir pris le vaccin. Au départ, il pensait que son augmentation de la fréquence cardiaque était due à l’anxiété qu’il avait à propos du jab, découlant de rapports d’épisodes médicaux graves survenus après que des personnes allergiques se soient vu injecter le vaccin contre le coronavirus de Pfizer.

Cependant, il s’est vite rendu compte qu’il souffrait de quelque chose de bien plus dangereux. En quelques minutes, la langue et la gorge de Sadrzadeh ont commencé à picoter et à devenir engourdies, une réaction qu’il a associée à son allergie aux crustacés. Plus inquiétant encore, sa tension artérielle a alors chuté si bas qu’elle n’était même pas détectable avec un moniteur.

Heureusement, le médecin avait apporté son propre EpiPen, qu’il s’est administré sur lui-même avant que le personnel de l’hôpital ne l’emmène aux urgences. Il a reçu plusieurs médicaments, dont des stéroïdes et du Benadryl. Un compte rendu de sa visite à l’hôpital indiquait qu’il avait été admis aux urgences pour «Essoufflement, étourdissements, palpitations et engourdissements après avoir reçu le vaccin Covid-19.»

Vendredi matin, il a dit qu’il se sentait normal. Mais le médecin semblait suggérer que l’épisode aurait pu être beaucoup plus déchirant s’il ne s’était pas préparé au pire.

«Je pense que si je n’avais pas mon EpiPen avec moi, je serais intubé en ce moment, car c’était si grave», a-t-il déclaré, ajoutant que c’était la pire réaction allergique qu’il ait connue depuis l’âge de 11 ans.

Le médecin a déclaré qu’il recommandait désormais aux personnes allergiques de recevoir le vaccin en milieu hospitalier, au lieu de l’obtenir auprès d’une clinique ou d’un fournisseur local.

«Je connaissais les symptômes. J’ai eu l’expérience. J’étais médecin et j’avais peur de la mort. Imaginez quelqu’un qui n’a pas les informations, » il a noté. Sadrzadeh a offert à Moderna un échantillon de sang dans le but d’aider l’entreprise à identifier quel ingrédient du vaccin a pu déclencher la réaction allergique.

« Je ne veux vraiment pas que quiconque aille vivre cela et traverser cet événement que j’ai eu, » il a dit.

L’affaire inquiétante est la première du genre à être liée au jab Moderna. Les responsables de la Food and Drug Administration et des Centers for Disease Control and Prevention enquêtent sur au moins six cas de réactions allergiques graves survenant chez des personnes ayant pris le vaccin Pfizer-BioNTech. Cependant, il reste à déterminer si un ingrédient du vaccin est responsable des épisodes de santé.

