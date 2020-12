Le Dr Hossein Sadrzadeh a eu une réaction allergique après avoir reçu le vaccin Moderna Covid-19 au Boston Medical Center la veille de Noël

Un médecin de Boston a subi une grave réaction allergique après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus Moderna.

Le Dr Hossein Sadrzadeh, qui travaille comme oncologue gériatrique au Boston Medical Center, est devenu étourdi et a connu une augmentation de la fréquence cardiaque après avoir pris le vaccin la veille de Noël.

«C’était la même réaction anaphylactique que je vis avec les crustacés», a déclaré le Dr Sadrzadeh au New York Times. «Je ne veux pas que quiconque traverse ça.

Il décrit également comment il a senti sa langue devenir engourdie et piquante alors que sa tension artérielle diminuait alors qu’il se mettait à transpirer.

Sadrzadeh, qui souffre d’une grave allergie aux crustacés, a rapidement utilisé un EpiPen qu’il avait apporté avec lui au cas où il subirait une telle réaction.

Il a ensuite été renvoyé quatre heures plus tard après avoir été brièvement examiné aux urgences.

« La principale préoccupation pour moi en tant qu’être humain et en tant que médecin … Je dois faire passer le message aux gens … Les gens devraient avoir l’EpiPen avec eux s’ils ont des réactions allergiques », a déclaré Sadrzadeh à CBS46, exhortant Moderna pour enquêter plus avant.

Dans un communiqué, David Kibbe, un porte-parole du Boston Medical Center, a déclaré que le Dr Sadrzadeh « sentait qu’il développait une réaction allergique et était autorisé à s’auto-administrer son EpiPen personnel. Il a été emmené au service des urgences, évalué, traité, observé et renvoyé. Il va bien aujourd’hui.

Au cours des semaines qui ont suivi la distribution des vaccins, il y a eu peu de réactions allergiques chez les personnes recevant le vaccin Pfizer-BioNTech.

Il s’agit de la première réaction sévère du genre qui a été documentée jusqu’à présent avec le jab Moderna.

Les agences fédérales enquêtent sur au moins six cas où des personnes ont souffert d’anaphylaxie après avoir reçu les injections.

Le cas de Sadrzadeh est la première réaction connue à une personne ayant reçu l’injection de Moderna.

Les vaccins sont fabriqués à partir d’ingrédients similaires, les deux nécessitant deux injections à quelques semaines d’intervalle. On ne sait pas quel ingrédient des vaccins contre le coronavirus peut provoquer des réactions allergiques graves chez certaines personnes.

« On sait que l’un des composants présents dans les deux vaccins, le polyéthylèneglycol, peut être associé de manière inhabituelle à des réactions allergiques », a déclaré le Dr Peter Marks, qui dirige le Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA lors d’un dernier briefing. la semaine.

«Cela pourrait être un coupable ici. Et c’est pourquoi nous surveillerons de très près le déploiement du vaccin Moderna », a-t-il déclaré.

Les fabricants du vaccin et les National Institutes of Health envisagent de mener des essais cliniques sur les vaccins Covid-19 dans des populations très allergiques dans le but d’aider à comprendre le taux de réactions allergiques et ce qui les provoque.

Courtney Senechal, infirmière autorisée, prépare un tir du vaccin Moderna au East Boston Neighborhood Health Center à East Boston. On pense que les travailleurs de la santé du East Boston Neighborhood Health Center sont parmi les premiers du Massachusetts à recevoir le vaccin Moderna

Le porte-parole du CDC, Tom Skinner, a déclaré que les informations sur les réactions aux nouveaux vaccins seraient publiées sur le site Web la semaine prochaine.

L’agence a recommandé aux allergies de toujours recevoir les injections et d’attendre 15 minutes après l’injection avant de partir.

Toute personne ayant déjà souffert d’une réaction anaphylactique doit être surveillée pendant un total de 30 minutes.

Jusqu’à présent, plus de 1,1 million d’injections ont été administrées à des personnes à travers le pays dont les réactions allergiques sévères restent extrêmement rares.

« Cela ne devrait pas dissuader les personnes qui ne sont manifestement pas exposées à un risque accru », a déclaré le Dr Merin Kuruvilla, allergologue et immunologiste de l’Université Emory au Times.