Un médecin de Bengaluru transforme la voiture en une clinique Covid mobile que les patients peuvent atteindre avec juste un WhatsApp

Au milieu de la crise du COVID-19 en Inde, un médecin basé à Bengaluru fournit des services médicaux gratuits aux patients de Covid-19 en transformant sa voiture transformée en une clinique mobile. Les patients confrontés à tout type de symptômes ou de complications du COVID-19 peuvent demander son aide en lui envoyant simplement un message sur WhatsApp.

Offrant ce service au cours des trois dernières semaines, le Dr Sunil Kumar Hebbi a jusqu’à présent traité plus de 200 patients. Le Dr Hebbi travaille sous contrat à la clinique Covid Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) de 20h à 8h. Dès qu’il se libère de son quart de travail, après avoir pris une pause de 2 heures, il commence son service mobile de clinique automobile à partir de 10 heures. Avec un nombre élevé de cas de Covid-19, le médecin reçoit chaque jour des messages d’un certain nombre de patients et a à peine le temps de dormir. Le Dr Hebbi donne la priorité aux personnes âgées, aux patients présentant des symptômes légers de COVID et aux patients qui restent seuls. Mais il visite les patients en fonction de leur état, car il est capable de traiter certains patients par appel vidéo en leur indiquant simplement ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire.

Parler à un du quotidien, le médecin a révélé que chaque jour, il recevait environ 100 à 150 appels. Bien qu’il vise à résoudre autant de questions que possible sur appel, dans certains cas graves, il rend visite à ses patients. Il demande aux gens de partager leurs détails de santé complets sur WhatsApp et, sur la base des informations, il leur fournit sa consultation.

Bien que le Dr Hebbi ne porte pas de kit d’équipement de protection individuelle (EPI), il prétend prendre suffisamment de précautions car il conduit toute la journée dans la ville. Sa voiture transformée en clinique a tous les médicaments de base avec un appareil ECG, un concentrateur d’oxygène et d’autres équipements médicaux.

Le médecin a également partagé un incident de 2010 qui l’a amené à décider qu’il transportera toujours du matériel médical et des médicaments dans sa voiture. Le Dr Hebbi a déclaré qu’une fois, il a soigné une victime d’un accident sur la route avec une trousse de premiers soins, qui était présente dans sa voiture. La victime a survécu et plus tard la famille a remercié le médecin pour sa présence d’esprit. Depuis, il a toujours veillé à ce que sa voiture dispose de toutes les installations médicales possibles.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici