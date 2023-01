Un médecin de Bengaluru salué comme un héros après avoir ressuscité un homme qui s’est effondré dans un magasin IKEA

Un homme de Bengaluru qui s’est évanoui dans un magasin IKEA à Bengaluru a été réanimé grâce aux efforts d’un médecin qui s’y trouvait. Une vidéo de l’incident est devenue virale sur Twitter après que le fils du médecin l’a partagée et les gens ont exprimé leur admiration pour le médecin dont les efforts dévoués ont aidé à faire revivre l’homme. Le médecin pouvait être vu en train d’effectuer des compressions thoraciques sur l’homme tandis que les employés du magasin IKEA aidaient à soutenir l’homme.

« Mon père a sauvé une vie. Il se trouve que nous sommes à IKEA Bangalore où quelqu’un a eu une attaque et n’avait pas de pouls. Papa a travaillé sur lui pendant plus de 10 minutes et l’a réanimé. Un gars chanceux qu’un chirurgien orthopédiste qualifié fasse ses courses dans la voie voisine. Les médecins sont une bénédiction. Respect !!!”, a écrit Rohit Dak, qui a partagé la vidéo.

Mon père a sauvé une vie. Il se trouve que nous sommes à IKEA Bangalore où quelqu’un a eu une attaque et n’avait pas de pouls. Papa a travaillé sur lui pendant plus de 10 minutes et l’a réanimé. Un gars chanceux qu’un chirurgien orthopédiste qualifié fasse ses courses dans la voie voisine. Les médecins sont une bénédiction. Respect !!! pic.twitter.com/QXpXTMBoya– Rohit Dak (@rohitdak) 29 décembre 2022

« La RCR devrait être rendue obligatoire dans les écoles. Que Dieu bénisse ce médecin pour avoir sauvé une vie”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Encore un autre aperçu d’un acte noble d’une noble profession”, a écrit un autre. “Les gens comme lui sont de vrais héros. Salut », a tweeté un autre utilisateur. « Une aide extraordinaire au bon moment », a déclaré un autre.

La vidéo prouve que des héros méconnus nous entourent dans tous les domaines de la vie.

