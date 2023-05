Un médecin de 88 ans a retrouvé sa famille après avoir été retenu captif par des militants liés à Al-Qaïda pendant sept ans | Nouvelles du monde

Un médecin australien de 88 ans retenu en otage en Afrique pendant plus de sept ans par des militants liés à Al-Qaïda a retrouvé sa famille après avoir été libéré.

Le Dr Ken Elliott et son épouse Jocelyn, qui dirigeaient ensemble une clinique médicale à Burkina Fasoont été enlevés en 2016 par Al-Quaïda au Maghreb islamique (AQMI) – un africain filiale du groupe djihadiste.

Mme Elliott a été libérée trois semaines plus tard à la suite d’un effort conjoint des services de renseignement du Burkina Faso et du président de l’époque voisine NigerMahamadou Issoufou.

Jeudi, australien La ministre des Affaires étrangères Penny Wong a déclaré que le Dr Elliott avait maintenant été libéré et avait depuis retrouvé sa femme et ses enfants.

« Je suis très heureuse d’annoncer que le Dr Ken Elliott, qui est retenu en otage en Afrique de l’Ouest depuis environ sept ans, a été réuni en Australie avec sa famille », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Aucun autre détail n’a été divulgué sur la libération du Dr Elliott, mais Mme Wong a déclaré qu’aucune rançon n’avait été payée.

« Le gouvernement australien a une politique claire selon laquelle nous ne payons pas de rançons », a-t-elle ajouté.

« Ce que nous avons fait au cours des sept dernières années, c’est nous assurer que nous travaillions avec d’autres gouvernements et autorités locales en relation avec le Dr Elliott. »

Une déclaration de famille a déclaré: « Nous souhaitons exprimer nos remerciements à Dieu et à tous ceux qui ont continué à prier pour nous.

« Nous exprimons notre soulagement que le Dr Elliott soit libre et remercions le gouvernement australien et tous ceux qui ont été impliqués au fil du temps pour obtenir sa libération.

« A 88 ans, et après de nombreuses années loin de chez lui, le Dr Elliott a maintenant besoin de temps et d’intimité pour se reposer et reprendre des forces. »

Le Dr Elliott et sa femme ont été enlevés par AQMI près de la ville de Djibo, au nord du Burkina Faso, en janvier 2016.

Le groupe militant, considéré comme une organisation terroriste par l’ONU et des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, opère depuis les montagnes algériennes de Kabylie et dans des régions du Mali, de la Libye, du Niger et de la Mauritanie.

Il a pris de l’importance en grande partie grâce à des opérations d’enlèvement contre rançon ciblant des travailleurs humanitaires étrangers et des touristes.