Un médecin cubain tué par balle dans un hôpital mexicain

Le médecin, dont le nom n’a pas été fourni, a été tué vendredi avec une infirmière et une autre femme dans un hôpital de la banlieue d’Ecatepec.

Le médecin cubain tué à Ecatepec serait arrivé au Mexique il y a quelque temps et ne faisait pas partie du programme d’embauche actuel. Cependant, sa mort a soulevé la question de savoir si certaines régions du Mexique sont également trop dangereuses pour les médecins cubains.

Les procureurs de l’État de Mexico, qui borde Mexico, ont déclaré que deux hommes armés étaient entrés dans l’hôpital aux premières heures de la matinée de vendredi et avaient demandé une patiente à la réception.

Incapables de la localiser, les hommes armés ont alors forcé la réceptionniste à ouvrir la porte d’une zone médicale au deuxième étage, où ils ont ouvert le feu, tuant l’infirmière et une autre femme, et blessant le médecin.

Le médecin est décédé plus tard de ses blessures dans un autre hôpital. Les médias locaux ont déclaré que l’autre victime était une femme qui avait rendu visite à un parent sous traitement.

Des gangs mexicains sont connus pour entrer dans les hôpitaux sous la menace d’une arme à feu pour achever des rivaux blessés, et le Mexique a également connu une vague de violence contre le personnel médical.

En juillet, des diplômés des écoles de médecine et des résidents ont manifesté à travers le pays pour protester contre la mort par balle d’Erick David Andrade, 24 ans, dans l’État de Durango, dans le nord du pays, alors qu’il soignait un patient.

Les critiques ont également déposé des injonctions contre le projet d’embaucher environ 500 médecins spécialisés de Cuba, dont des dizaines sont déjà arrivés et travaillent dans l’État occidental de Nayarit.

L’injonction prétend que le gouvernement n’a pas prouvé que les médecins ont la capacité ou la formation nécessaire pour exercer au Mexique, et a fait valoir que la majeure partie de la rémunération des médecins pourrait aller au gouvernement cubain, et non aux professionnels de la santé eux-mêmes.