Dans un coin ombragé d’un cimetière de Yangon, la capitale commerciale du Myanmar, des pierres tombales aux couleurs pastel marquent le dernier repos de dizaines d’animaux de compagnie bien-aimés: « Treasure », « Blacky », « Princess », « Bark A Lotzzi ».

Le médecin local Tin Htun Naing a déclaré qu’il avait créé le cimetière, le plus grand et le plus connu du pays, en 2015, lorsque son chien, Little Daughter, est mort après 15 ans de fidèle compagnie et qu’il n’a pas pu trouver un endroit pour l’intercepter.

Alors que la possession d’animaux de compagnie est en augmentation, peu de personnes dans Yangon densément peuplée ont des jardins. Lorsque les animaux meurent, beaucoup n’ont d’autre choix que de jeter leur corps dans des décharges ou des rivières, ou de trouver une parcelle de terres agricoles inutilisées.

« Je ne pouvais pas la jeter dans la nature quand elle est morte parce que je me suis occupé d’elle comme mon propre enfant », a déclaré Tin Htun Naing.

Il s’est rendu dans un cimetière local et a demandé à un fossoyeur de l’enterrer là-bas, aidant plus tard d’autres propriétaires en deuil à faire de même.

Maintenant, quelque 300 animaux de compagnie y sont enterrés, pour la plupart des chiens – y compris un chien renifleur de la police célèbre nommé Sergeant Michael – mais quelques chats et un lapin.

Chaque enterrement, géré par une famille locale qui s’occupe du cimetière, coûte environ 70 $.

Les cimetières pour animaux de compagnie existent depuis longtemps en Occident et ont proliféré dans le monde ces dernières années, y compris dans d’autres parties de l’Asie du Sud-Est.

Mais Tin Htun Naing dit que les habitants de Yangon pourraient bientôt avoir à trouver une alternative. Les autorités municipales ont ordonné l’arrêt des enterrements après des plaintes concernant l’inhumation d’animaux à proximité de tombes humaines.

« Je n’ai pas l’intention de manquer de respect aux personnes qui sont mortes et ont été enterrées ici », a-t-il déclaré. « J’ai juste créé un espace pour enterrer les animaux de compagnie car je pense qu’ils devraient aussi avoir leur propre tombe. »

Aung Myint Maw, directrice de la conservation de l’environnement au Comité de développement de la ville de Yangon, a déclaré qu’il n’y avait pas de directives juridiques couvrant l’élimination des animaux au Myanmar, mais que des cimetières pour animaux de compagnie pourraient être créés s’il y avait une demande du public.

Sein Wa Ti, une fanatique de carlin qui a un grand groupe de chiens chez elle, a déclaré qu’elle espérait que le site pourrait rester ouvert.

«Au nom des amoureux des animaux, je veux demander au gouvernement de reconnaître ce cimetière pour animaux de compagnie», a-t-elle déclaré.