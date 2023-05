Un médecin australien libéré par al-Qaïda après 7 ans de captivité

Un médecin australien détenu par des extrémistes liés à Al-Qaïda depuis plus de sept ans en Afrique de l’Ouest a été libéré, a annoncé vendredi le gouvernement australien.

Le Dr Kenneth Elliott, 88 ans, est sain et sauf et a retrouvé sa femme, Jocelyn, et leurs enfants, a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong.

Le couple a été arrêté en janvier 2016 à Djibo, près de la frontière du Burkina Faso avec le Mali, où ils exploitent une clinique de 120 lits depuis plus de 40 ans.

Jocelyn Elliott a été libérée après trois semaines. Al-Qaïda au Maghreb islamique a alors déclaré qu’il avait enlevé le couple et qu’il libérerait la femme sans condition en raison de la pression publique et des conseils des dirigeants de ne pas impliquer les femmes dans la guerre.

« À 88 ans, et après de nombreuses années loin de chez lui, le Dr Elliott a maintenant besoin de temps et d’intimité pour se reposer et reprendre des forces. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre sympathie », a déclaré sa famille dans un communiqué.