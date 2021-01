Un médecin a comparu devant le tribunal accusé d’avoir tenté d’assassiner un confrère plasticien « très estimé » et d’avoir mis en danger la vie de deux membres de sa famille.

Graeme Perks a été grièvement blessé à la suite d’un coup de couteau dans sa propriété de Halam Hill, Halam, près de Southwell, Nottinghamshire, jeudi vers 4 h 15.

La police du Nottinghamshire a déclaré que l’homme de 65 ans se battait pour sa vie au Queen’s Medical Center de Nottingham, où il est dans un état grave mais stable.

Jonathan Peter Brooks a été accusé de tentative de meurtre, de trois chefs de tentative d’incendie criminel dans l’intention de mettre en danger la vie de Graeme, Beverley et Henry Perks et de possession d’un couteau dans un lieu public.

L’accusation de tentative de meurtre allègue que Brooks a tenté de tuer M. Perks le 14 janvier.

Le défendeur n’a parlé que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse lors d’une courte audience devant le tribunal de première instance de Nottingham lundi.

M. Perks a subi des blessures par perforation à l’abdomen et à la poitrine.

Il a auparavant occupé des postes de direction au sein du NHS, est un ancien président du East Midlands Cancer Network et a été président de la British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (Bapras) en 2013 et 2014.

M. Perks a également été membre du conseil d’administration de la Confédération internationale des sociétés de chirurgie plastique entre 2016 et 2018.

Brooks travaillait auparavant pour un hôpital du Nottinghamshire, a déclaré le tribunal.

Il a été placé en détention provisoire pour comparaître à Nottingham Crown Court le 15 février.

S’exprimant après la décision d’inculpation, l’inspecteur-détective Gayle Hart, qui dirige l’enquête, a déclaré: « Nos enquêtes sur cette affaire nous ont amenés à inculper un homme. Nous ne recherchons plus personne d’autre dans le cadre de cette enquête.

«La victime est toujours dans l’unité de soins intensifs et est toujours dans un état grave mais stable. Nos pensées vont à sa famille en ce moment.

« Si quelqu’un a des informations concernant cette affaire, nous les exhortons à nous contacter. »

La police a exhorté toute personne ayant des informations sur l’incident, ou ayant vu quelque chose de suspect dans la zone entre 2 heures du matin et 5 heures du matin jeudi matin, à les contacter au 101, citant l’incident numéro 44 du 14 janvier 2021, ou Crimestoppers anonymement au 0800555111.