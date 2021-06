Un médecin assure que l’état de l’acteur vétéran s’améliore mais toujours sous oxygène

Faisant le point sur la santé de l’acteur vétéran de Bollywood Dilip Kumar, son médecin a déclaré lundi que la santé de la mégastar s’améliorait mais qu’il était toujours sous oxygène.

Kumar, qui a été admis dimanche à l’hôpital PD Hinduja de Khar, à Mumbai, à la suite de problèmes respiratoires, a ensuite été diagnostiqué avec un épanchement pleural bilatéral et a depuis été dans le service de soins intensifs, mais pas sous ventilateur.

Le Dr Jalil Parkar, le pneumologue traitant l’acteur à l’hôpital de banlieue, a fait le point sur la santé de Kumar et a déclaré: « La santé de Dilip Kumar s’améliore et le problème d’essoufflement s’est également atténué, mais il continue de recevoir de l’oxygène. »

Plus tôt dimanche, le Dr Parkar avait affirmé que l’état de l’acteur est stable maintenant et a déclaré: « Son état est stable maintenant. Même s’il est aux soins intensifs, il n’est pas sous respirateur. Nous faisons de notre mieux pour qu’il fasse un rapide récupération et rentre à la maison. »

Pendant ce temps, Saira Banu s’est tournée vers les réseaux sociaux pour écrire une lettre ouverte afin de mettre tout le monde au courant de la santé de Dilip Kumar et a exhorté les fans à ne pas croire aux rumeurs entourant la mort de son mari.

« Ces derniers jours, mon mari bien-aimé, Yousuf Khan, ne se sentait pas bien et se rétablissait dans un hôpital de Mumbai. À travers cette note, je tiens à vous remercier tous de le garder dans vos prières et pour tout l’amour et l’affection. Mon mari, mon kohinoor, la santé de Dilip Kumar Sahab est stable et les médecins m’ont assuré qu’il devrait bientôt sortir », a-t-elle écrit.

Elle a également partagé une photo de Dilip Kumar de l’hôpital qui était devenue virale en quelques minutes.

La superstar souffre de problèmes de santé liés à l’âge ces dernières années. Le mois dernier, l’acteur de 98 ans a été admis dans le même hôpital pendant deux jours pour des examens et des tests de routine.

Connu comme le « roi de la tragédie » de Bollywood, la carrière de Kumar s’étend sur plus de six décennies. Il a joué dans plus de 65 films au cours de sa carrière et est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ (1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960), ‘Ganga Jamuna’ (1961), « Kranti » (1981) et « Karma » (1986).

Vu pour la dernière fois sur grand écran dans ‘Qila’ en 1998, l’acteur a reçu le Dadasaheb Phalke Award en 1994 et le Padma Vibhushan en 2015.

(Avec contribution de l’ANI)