Un médecin américain propose une clinique d’avortement flottante — RT World News

Un projet philanthropique pourrait aider les femmes des «États restrictifs» à accéder à des soins légaux et sûrs, explique Meg Autry

Suite à l’annulation historique de Roe v Wade par la Cour suprême des États-Unis, un gynécologue de Californie a eu l’idée d’une clinique d’avortement flottante dans le golfe du Mexique, qui pourrait fournir aux femmes de “états restrictifs» avec accès à des soins légaux et sécuritaires.

La proposition intervient après que la Cour suprême des États-Unis a annulé le 24 juin la décision de 1973 dans Roe v Wade et, ce faisant, a supprimé les protections fédérales contre l’avortement et a confié la responsabilité de légaliser ou d’interdire la procédure à des États individuels. L’Alabama, le Mississippi, la Louisiane et le Texas ont rapidement imposé des interdictions d’avortement. La Floride a interdit les avortements après 15 semaines de grossesse, à quelques exceptions près.

Dans une interview avec Associated Press dimanche, Meg Autry, une obstétricienne et gynécologue qui est également professeur à l’Université de Californie, a déclaré qu’une clinique à bord d’un navire dans les eaux fédérales du golfe du Mexique serait une bonne option pour les femmes. obtenir des résiliations anticipées effectuées en toute sécurité et légalement. Elle a expliqué que si son idée devenait réalité, les prestataires agréés à bord d’un bateau offriraient des avortements chirurgicaux du premier trimestre, des contraceptifs et d’autres soins.















Sur le plan logistique, il pourrait être plus facile pour certains patients de monter à bord d’un navire que de se rendre dans un État où les avortements sont autorisés, a affirmé Autry.

“Il s’agit d’un accès plus proche et plus rapide pour certaines personnes, en particulier pour les travailleurs qui vivent dans la partie la plus méridionale de ces États,” dit-elle.

Les avocats d’Autry, qui s’attendent à de multiples contestations judiciaires de la part des États, travaillent toujours sur certains détails importants du projet, tels que le positionnement exact du navire proposé et les moyens d’y accéder.

L’idée est encore au stade de la collecte de fonds, a expliqué le médecin. L’organisation à but non lucratif créée à cette fin s’appelle « PRROWESS » – abréviation de « Protection des droits reproductifs des femmes menacées par les statuts de l’État ».

Dans une interview avec NBC News la semaine dernière, Autry a clairement indiqué que le projet est philanthropique et donc “la plupart des individus paieront peu ou rien pour les services,» a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que dans la situation actuelle, la réflexion et la créativité sont primordiales “pour aider les personnes vivant dans des États restrictifs à obtenir les soins de santé qu’elles méritent.”

“Il y a eu une attaque contre les droits reproductifs dans notre pays et je suis un défenseur permanent de la santé et du choix reproductifs,“, a expliqué le médecin.

La décision de la Cour suprême de renvoyer la question de l’avortement aux États a été dénoncée par de nombreux défenseurs des droits des femmes et par le président américain Joe Biden, qui a dénoncé cette décision, affirmant qu’il s’agissait d’une “triste jour pour la cour et le pays.”