Un médecin américain inculpé après avoir signalé des procédures transsexuelles sur des enfants — RT World News

L’administration Biden a inculpé pénalement un chirurgien qui avait révélé de prétendus traitements secrets de changement de sexe sur des mineurs au Texas.

Les procureurs fédéraux américains ont porté plainte contre un chirurgien qui a révélé qu’un hôpital du Texas continuait à pratiquer des procédures de changement de sexe sur des enfants – en violation de la loi de l’État – après avoir affirmé avoir fermé le programme.

Le Dr Eithan Haim a été inculpé plus tôt cette semaine par le ministère américain de la Justice (DOJ) de quatre chefs d’accusation pour avoir prétendument violé une loi sur la vie privée des patients. L’administration du président américain Joe Biden menaçait Haim de poursuites depuis l’année dernière, après que le médecin ait divulgué à un journaliste des documents montrant que l’hôpital pour enfants du Texas continuait à proposer des opérations de changement de sexe et des thérapies hormonales à des mineurs dès l’âge de 11 ans.

« Ils voulaient m'intimider et me faire taire en utilisant toutes les techniques dont disposait le Léviathan fédéral, mais ils ont échoué. » Haïm a dit jeudi dans un post X (anciennement Twitter). « La seule façon de perdre est de se soumettre à la corruption. Il est temps de riposter plus fort que jamais ! »















Haim devrait comparaître pour la première fois devant le tribunal plus tard ce mois-ci. Une collecte de fonds en ligne campagne pour son fonds de défense juridique, il avait collecté près de 350 000 $ pour atteindre un objectif de 500 000 $ vendredi après-midi.

La controverse remonte à mai 2023, lorsque Haim a dénoncé les procédures secrètes de changement de sexe au Texas Children’s. L’hôpital de Houston avait affirmé que sa clinique de genre avait été fermée, à la suite d’un avertissement du procureur général du Texas, Ken Paxton, selon lequel « soins d’affirmation de genre » pour les enfants pourrait être considérée comme une forme de maltraitance envers les enfants en vertu de la loi de l’État.

Les documents divulgués par Haim en 2023 ont révélé que trois jours seulement après la publication de la déclaration de l’hôpital en mars 2022, une jeune fille souffrant de dysphorie de genre s’est vu implanter un dispositif hormonal. Le rythme des procédures de genre n’a fait qu’augmenter par la suite, selon Haim. Le Texas Children’s est l’un des plus grands hôpitaux pédiatriques des États-Unis.

En mai 2023, le magazine américain City Journal a publié un article basé sur la fuite. La même semaine, le Parlement du Texas a réagi en adoptant une nouvelle loi confirmant que les procédures de changement de sexe pour les mineurs sont interdites dans l’État. Rufo a insisté sur le fait qu’aucun des documents qui lui ont été fournis par Haim ne contenait d’informations personnelles sur les patients de l’hôpital. Le chirurgien a déclaré qu’il n’avait identifié aucun des enfants dont les procédures avaient été révélées.

Haim a dit quatre « lourdement armé » Des agents fédéraux se sont présentés à sa porte mardi matin pour l’informer des accusations criminelles et lui délivrer une citation à comparaître devant le tribunal.

auteur et cinéaste conservateur américain Mike Cernovich a déclaré que l’administration Biden s’en prenait à un lanceur d’alerte qui avait dénoncé « expériences sur des enfants ». Il ajouta, « Vous ne pouvez pas inventer ça – c’est du mal à l’état pur. »