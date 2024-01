Un médecin affirme qu’une boisson quotidienne à 1 £ peut réduire le risque d’Alzheimer – ainsi que les maladies cardiaques

La maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence, qui touche actuellement environ 900 000 personnes au Royaume-Uni.

Cette maladie progressive, qui n’est pas encore entièrement comprise par les experts, affecte les capacités cognitives. Mais les symptômes tels que la confusion, la perte de mémoire, les problèmes d’élocution, les changements de personnalité et même les hallucinations peuvent ne se manifester qu’après de nombreuses années de développement de la maladie.









On pense que l’âge, les antécédents familiaux, la dépression non traitée et les facteurs liés au mode de vie tels que le tabagisme et le surpoids augmentent le risque de maladie d’Alzheimer, qui est plus fréquente chez les personnes de plus de 65 ans. Cependant, les médecins affirment que boire un verre quotidiennement pourrait également réduire votre risque. tout en diminuant les risques de développer des maladies telles que les maladies cardiaques.

Selon Santé de Harvard, boire du café ou du thé vert est associé à de nombreux avantages, notamment des niveaux d’inflammation plus faibles, une meilleure santé cardiovasculaire et un risque réduit de développer une « maladie chronique ». Il indique que les « états chroniques d’inflammation » peuvent entraîner des problèmes tels que la maladie d’Alzheimer et les maladies cardiaques.

En 2020, le BMJ a publié une étude approfondie sur les Japonais atteints de diabète de type 2, car ceux qui en sont atteints sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic de démence. Les chercheurs ont découvert que boire jusqu’à une tasse de thé vert chaque jour était associé à un risque de décès inférieur de 15 pour cent, tandis que boire deux à trois tasses était associé à un risque inférieur de 27 pour cent.

Pour les buveurs de café, consommer jusqu’à une tasse par jour était associé à une probabilité inférieure de 12 pour cent. Deux tasses ou plus présentaient un risque réduit de 41 pour cent, Rapports en ligne sur le Pays de Galles.

Vous souhaitez recevoir les dernières nouvelles sur la santé et les conseils de remise en forme directement dans votre boîte de réception ? Inscrivez-vous à notre newsletter santé





Le pharmacien et nutritionniste Aidan Goggins a déclaré que nos tasses de café bien-aimées « combattent activement l’inflammation ». Il ajouta: “Riche en ingrédients bioactifs, il a été démontré que le café neutralise les radicaux libres et diminue l’inflammation.

“Fait intéressant, la caféine elle-même joue un rôle en exerçant des effets antioxydants qui diminuent les marqueurs inflammatoires.” Pour ceux qui n’ont plus besoin d’excuse pour s’adonner à cette boisson contenant de la caféine, le supermarché économique Aldi vend un pot de café instantané pour seulement 1 £.

Avez-vous une histoire à partager? Envoyez-nous un e-mail à [email protected]