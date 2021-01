Un médecin a assassiné deux de ses patients pour libérer des lits dans un hôpital touché par Covid, ont affirmé les procureurs italiens.

Le Dr Carlo Mosca, 47 ans, a été détenu par la police après une longue enquête d’infiltration suite à la mort des deux hommes, mais il est également soupçonné de trois autres décès.

Mosca a été arrêté lors d’un raid à l’aube après que les corps de Natal Bassi, 61 ans, et d’Angelo Paletti, 80 ans, aient été exhumés et leurs dossiers médicaux réexaminés après leur mort dans la première vague Covid.

Le Dr Mosca était responsable du service des urgences de l’hôpital de Montichiari dans la province de Brescia.

La province fait partie de la région de la Lombardie, qui était la région la plus touchée d’Italie lorsque le pays dans son ensemble voyait un pic d’environ 800 personnes meurent chaque jour avec le virus.

Les procureurs disent que Mosca a donné aux deux hommes, qui avaient été admis souffrant de Covid 19, un anesthésique ainsi que des médicaments bloquant les nerfs et les muscles, causant leur mort afin de libérer des lits désespérément nécessaires.

Les médicaments sont couramment utilisés lorsque les patients sont mis sous respirateur, mais les enquêteurs ont découvert dans les dossiers médicaux qu’aucun des deux hommes n’avait été intubé à l’hôpital.

Les autorités ont ouvert une enquête après une information anonyme sur Mosca et aujourd’hui, il était assigné à résidence pour des soupçons d’homicide volontaire et de falsification de dossiers.

La note d’information aurait lu: « Vous devez vérifier le Dr Mosca. Il est fou.

« Il tue des patients pour libérer des lits. »

La juge d’instruction Angela Corvi a écrit dans le mandat d’arrêt que le Dr Mosca avait «pleinement connaissance» de ce qu’il faisait et «avait la capacité de tuer».

Elle a écrit que le motif allégué était de «libérer des lits et d’aider les ressources humaines du personnel, physiquement et émotionnellement».

En mars, l’Italie est devenue le premier pays depuis le début de la pandémie à mettre en œuvre un verrouillage national.

Le pays a été pendant un certain temps l’épicentre de l’épidémie en Europe et a vu plus de 5 000 personnes testées positives par jour, ainsi que de nombreux cas qui n’ont probablement pas été enregistrés.

Des rapports de l’époque décrivent des patients effondrés dans la rue et une situation «catastrophique» dans des hôpitaux débordés.

L’Italie a maintenant vu près de 2,5 millions de personnes testées positives et au moins 85 881 tuées, ce qui fait de son bilan le sixième plus élevé au monde.