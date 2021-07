Un médaillé d’or olympique philippin lié à un complot présumé pour évincer Duterte

Le porte-parole a déclaré plus tard que Diaz, qui se préparait alors pour les Jeux olympiques de Tokyo, était ne fait pas partie du complot présumé contre Duterte . Il a dit que son nom n’apparaissait que dans le cadre d’un réseau de l’un des cerveaux présumés du complot, et aurait blâmé les médias pour avoir conclu que Diaz était directement impliqué.

Diaz, qui a remporté la médaille d’or historique aux Jeux de Tokyo lundi, avait trouvé son nom parmi tant d’autres dans un graphique publié en mai 2019 par le porte-parole de Duterte à l’époque. Le porte-parole a déclaré que les personnes figurant sur le graphique étaient impliquées dans un complot visant à discréditer Duterte et à augmenter les chances des politiciens de l’opposition lors d’une élection imminente.

L’incident de 2019 a refait surface cette semaine après que Diaz a remporté l’or olympique, et Duterte lui a dit mercredi dans un appel « Que le passé soit le passé. » Le fil de presse officiel de l’agence de presse philippine a rapporté que le président avait demandé à Diaz d’oublier les « choses déplaisantes » entre elle et le gouvernement.

« Oubliez-les simplement, vous avez déjà l’or. L’or est de l’or. Et ce serait bien pour vous de laisser le passé révolu et de vous attarder uniquement sur votre victoire, avec votre famille et bien sûr avec la nation », aurait déclaré Duterte. .

Diaz avait craint pour sa sécurité et celle de sa famille après qu’elle ait été liée au complot présumé d’éviction, certaines personnes nommées dans le diagramme ayant été ciblées par le gouvernement et certaines ont même fini par être tuées, a rapporté le site d’information en ligne philippin Rappler.

Le champion olympique a déclaré dans une interview cette semaine avec le diffuseur philippin ABS-CBN News qu’elle pardonnerait à ceux qui menaçaient sa vie à l’époque.

Elle a ajouté qu’elle n’avait plus besoin des excuses de l’ancien porte-parole de Duterte, Salvador Panelo, qui a publié le diagramme avec son nom, a rapporté le diffuseur.