Un mécanicien automobile qui a battu à mort un pédophile alors qu’il «sauvait un enfant de ses griffes» a été reconnu coupable de meurtre.

Vladimir Sankin, 34 ans, risque jusqu’à 15 ans de prison après avoir tué Vladimir Zaitsev en Russie, dans un verdict du jury qui a choqué ses nombreux partisans.

L’homme marié, qui sera condamné la semaine prochaine, a déclaré: « J’avais le choix: passer ou sauver les enfants.

Le pédophile Vladimir Zaitsev est allongé sur le sol après avoir été battu par Sankin

«Sûrement chaque homme ferait la même chose à ma place.

Le jury a demandé la clémence dans la détermination de la peine, mais après huit heures de délibérations, il l’a reconnu coupable de meurtre malgré des preuves médicales selon lesquelles la cause du décès était des engelures, pas les coups de Sankin avec un bâton en bois.

Deux garçons, âgés de 10 et 14 ans, avaient été attirés dans l’appartement du pédophile Zaitsev précédemment condamné dans la ville d’Oufa.

L’agresseur sexuel, 54 ans, leur a infligé de l’alcool et l’adolescent a été invité à se déshabiller ou à se faire tuer et démembrer le visage s’il refusait, selon les rapports de l’affaire.

Sankin, photographié avec sa femme Polina, sera condamné la semaine prochaine pour le meurtre dans la ville d’Oufa, en Russie

Zaitsev, photographié pendant le passage à tabac avec de graves blessures au visage, avait été emprisonné trois fois auparavant pour des attaques contre des enfants mineurs.

Le plus jeune garçon s’est échappé et a alerté le passant Sankin qui a couru sur les lieux, selon l’accusé.

Il a ensuite libéré l’adolescent et a tenu Zaitsev pendant qu’il appelait la police.

Mais l’enquête criminelle a affirmé que les garçons étaient déjà libérés au moment où Sankin est arrivé et l’a accusé d’avoir utilisé une force disproportionnée sur le pédophile, des faits contestés par le mécanicien.

Dans le combat avec Sankin, Zaitsev est tombé et s’est cogné la tête, puis s’est allongé sur le sol froid.

Le jury a demandé la clémence dans la détermination de la peine, mais après huit heures de délibérations, il l’a reconnu coupable de meurtre (photo à l’extérieur du tribunal)

Il est décédé plus tard dans une ambulance.

Le cas de Sankin est devenu une cause célèbre avec une pétition de 70 000 personnes demandant l’abandon des charges contre le «héros» et un bienfaiteur payant pour sa défense juridique.

Son avocat Shota Gorgadze va maintenant faire appel et exhorte également le juge du procès à prononcer une condamnation avec sursis ou à ordonner un nouveau procès sous une accusation moindre.

Le jury a clairement indiqué qu’il « méritait la clémence », a déclaré l’avocat.

«Vladimir a agi comme un vrai homme», dit-il.

La mère de Sankin, Galina Sankina, a déclaré que son fils avait fait la bonne chose et qu’elle aurait fait de même

Il a couru à l’entrée et a rencontré un pédophile, arrachant de ses griffes le deuxième enfant.

Une bagarre a éclaté, à la suite de laquelle le pédophile est décédé par la suite.

«Et c’était Sankin sur le quai.

Son client est maintenant assigné à résidence.

L’avocat a qualifié son client de «simple gars qui ne pouvait pas passer devant un pédophile et protégeait les enfants de ce violeur.

Les avocats du mécanicien automobile Shota Gorgadze (à droite) et Viktoria Korotaeva (à gauche) ont déclaré que les accusations étaient « injustes »

«La terre dépend de ces hommes ordinaires.

Les procureurs de l’État avaient précédemment accusé le mécanicien d’avoir volé de l’argent au blessé Zaitsev, mais cela a ensuite été retiré.

La mère de Sankin, Galina, a attaqué le verdict.

«Je ne pense pas que mon fils soit un meurtrier – il a défendu les enfants», a-t-elle déclaré.

« L’analyse médico-légale a révélé que Zaitsev était mort des suites d’engelures, et que mon fils ne l’avait pas tué.

«Mon fils n’est pas à blâmer.

L’épouse de Sankin, Polina Naumova, a déclaré: « Personne ne sait ce qui se serait passé ensuite s’il avait fermé les yeux. »

Il y avait des appels pour que Sankin soit récompensé pour sa bravoure.

Zaitsev avait purgé des peines de cinq ans, un an et 11 ans pour de précédentes condamnations sexuelles d’enfants pour «sodomie» et «actes sexuels violents».