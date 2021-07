Un mécanicien fabrique des mini-chars de Lord Jagannath, Balabhadra et Subhadra avec des céréales alimentaires ! | Actualités culturelles

Berhampur: Un mécanicien de Silk City a fabriqué des mini-chars de Lord Jagannath, Lord Balabhadra et Devi Subhadra en utilisant trois céréales alimentaires différentes.

Les chars qui ornent les divinités de petite taille, fabriqués en bois de Tulasi et les ornements des mêmes céréales alimentaires exposés à Sriram Nagar Street ici samedi, deux jours avant le Ratha Jatra.

« Étant donné que Ratha Jatra est restreinte cette année par le gouvernement en raison de COVID-19, nous ne les affichons qu’à la vue du public chez nous uniquement », a déclaré Hara Gobinda Maharana, 51 ans.

Il a utilisé les grains de blé pour fabriquer un char de huit pouces de hauteur et cinq pouces de largeur de Lord Jagannath, tandis que du riz et du riz de qualité supérieure pour les chars de Lord Balabhadra et Devi Subhadra. Le poids de chaque char est inférieur à 100 grammes, a-t-il déclaré.

Les chars sont fabriqués en reliant les grains alimentaires à l’aide de la pâte de babul, a-t-il déclaré. Il n’y avait pas de clou de fer ou d’autres articles chimiques utilisés dans le char, a-t-il dit.

« Il est très difficile de connecter les grains individuels et prend beaucoup de temps. Il a fallu environ deux à trois mois pour fabriquer tous ces chariots pendant les heures de loisirs, tandis que les membres de sa famille l’aidaient dans ses efforts », a déclaré Maharana.

« Après le travail au garage, je travaille environ deux heures par jour pour fabriquer ces chars », a-t-il déclaré.

Maharana a déclaré que c’était son passe-temps de faire quelque chose d’innovant à différentes occasions comme Ratha Jatra. Après ma première innovation de ce type, les gens de toutes les sections ont apprécié le travail. Depuis lors, j’ai eu l’habitude de faire de nouvelles innovations à différentes occasions, y compris Rath Yatra, a-t-il déclaré.

« Je suis satisfait de moi-même après avoir terminé les chars », a-t-il déclaré.

Il y a trois ans, Maharana a déclaré qu’il avait fabriqué les chars des trois divinités en utilisant jusqu’à 51 grains différents, épices et graines de divers légumes à l’occasion de Ratha Jatra, tandis que l’année dernière, il a fabriqué les mêmes chars en utilisant du curcuma, du bétel -noix et muscade à la même occasion. Toutes ces innovations sont préservées avec des cadres en verre, a-t-il ajouté.