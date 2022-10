Un mécanicien anglais, qui a gagné 108 millions de livres sterling à la loterie, dit que sa vie luxueuse est “ennuyeuse”

Gagner une loterie valant des millions de livres n’est rien de moins qu’un rêve. Mais ce rêve est devenu réalité pour un mécanicien basé au Royaume-Uni en 2014. Neil Trotter, originaire de Coulsdon, en Angleterre, a reçu une énorme somme de 107,9 millions de livres sterling après avoir remporté le prix EuroMillions il y a huit ans. Cependant, l’homme a maintenant révélé que sa vie luxueuse, qui se vante d’un manoir somptueux et de supercars, est “assez ennuyeuse”.

Neil, qui travaillait comme mécanicien automobile, a remporté la loterie européenne en mars 2014 après avoir acheté des billets Lucky Dip d’une valeur de 10 £. Et, l’un d’eux correspondait aux sept numéros nécessaires pour marquer gros. Après avoir récupéré l’aubaine, le fanatique de voitures a amélioré sa conduite d’une Ford Focus à des supercars comme des Jaguars et des Porches. Il a également fait des folies dans un manoir classé Grade II, avec son lac, réparti sur 400 acres de terrain.

Cependant, après sa grande victoire, Neil a quitté son emploi, pour découvrir que sa nouvelle vie, pleine de luxe et de loisirs, était ennuyeuse. Il a déclaré au Sun : « Passer de devoir travailler à ne plus avoir à travailler était une chose assez étrange à laquelle s’adapter. J’ai vite découvert que rester assis à la maison à regarder la télévision toute la journée était assez ennuyeux.

En 2019, Neil Trotter a déclaré au média qu’il avait une idée de devenir un gagnant de la loterie, allant jusqu’à dire à sa famille et à ses amis qu’il gagnerait gros un jour.

“En tant que trotteur, je savais que je serais millionnaire un jour – et je savais d’une manière ou d’une autre que je gagnerais à la loterie”, a déclaré Neil. Il a ajouté : « J’avais l’habitude de dire à mon père que j’aurais une maison avec un lac, et il disait : ‘Dans tes rêves, fiston !’ » « Gagner m’a permis de revenir à mon premier amour – la course. Et j’ai une maison avec un lac », a conclu l’ancien mécanicien.

