Un mauvais virage déclenche une erreur à la frontière d’Osoyoos – Kelowna Capital News

J’ai récemment découvert que vous pouvez traverser la frontière américaine sans passeport et avec de l’alcool et des fruits dans la voiture.

Mais pour éviter cela, n’éteignez pas votre GPS si vous n’avez pas traversé Osoyoos depuis 30 ans.

Ma femme et moi étions sur le chemin du retour vers l’île depuis l’Okanagan et je voulais prendre l’autoroute 3 au lieu de la Coquihalla. Nous avons vu le panneau à Osoyoos pour aller vers l’est jusqu’à Castlegar, mais rien n’indiquait l’ouest, alors j’ai continué à rouler tout droit. Peu de temps après, nous avons rencontré un panneau indiquant que nous entrions aux États-Unis et nous n’avons pas vu de demi-tour. J’ai dit: “Ce n’est pas grave. Les gars à la frontière nous aideront quand nous leur dirons ce qui s’est passé.

Quelques instants plus tard, un douanier américain récite un script de questions dont il semblait incapable de s’écarter.

“Destination?”

“En fait, nous essayons de faire demi-tour vers le Canada, nous avons raté notre virage vers Vancouver.”

« Passeports ?

“Non, nous n’avions pas l’intention de traverser la frontière.”

“IDENTIFIANT?”

Je remets nos permis de conduire.

« Des vaccins ?

Je lui tends nos petites cartes vertes avec les QR codes.

« Avez-vous de l’alcool dans la voiture ? »

“Oui. Nous ne sommes pas censés être ici.

“Fruit?”

“Oui.”

« Du cannabis, des armes dans la voiture ?

“Non.”

“Baisse ta vitre arrière pour moi.” (Regards à l’intérieur. Voit plus frais, mais apparemment pas de cannabis ni d’armes.)

“Vous êtes-vous arrêté à la boutique duty-free ?”

“Quoi? Non. Nous ne sommes pas censés être ici.

Le passage frontalier d’Osoyoos ce jour-là – peut-être la plupart des jours – semblait dépourvu de vie humaine, à l’exception de nous et des agents de la sécurité frontalière, dont au moins trois ont sauté sur leurs ordinateurs pour vérifier nos antécédents. Quelques minutes plus tard, l’agent Strange, selon son insigne, demande : “Alors, quand avez-vous intentionnellement traversé la frontière pour la dernière fois ?”

“2019.”

C’était la réponse qu’il cherchait, je suppose, parce qu’il a rendu nos licences et a dit : « Hé, Chris, tu es né à Los Angeles et tu es tous vacciné. Tu sais que tu es le bienvenu pour aller et venir n’importe quand, n’est-ce pas ? »

Strange a déclaré qu’avant la pandémie, ils auraient au moins une voiture par heure qui aurait raté le virage et se serait retrouvée à la frontière. Nous avons dit, il n’y a aucun signe. Nous devions en parler aux Canadiens, a-t-il dit, et nous a remis un bordereau jaune à donner aux gens de l’ASFC à côté – les services frontaliers canadiens et américains à Osoyoos partagent le même bâtiment avec un mur entre eux – et a dit pour rentrer au Canada, nous devrons probablement configurer l’application ArriveCan et ce sera probablement plus compliqué que de traiter avec lui.

Nous avons fait demi-tour et expliqué notre situation à un agent de l’ASFC qui nous a posé à peu près les mêmes questions que son homologue américain, nous a donné des instructions sur la façon de configurer l’application ArriveCan, nous a fait garer dans un parking pour configurer l’application , et nous a dit d’aller à l’intérieur du bureau si nous avions besoin d’aide. Environ 90 secondes plus tard, nous sommes allés chercher de l’aide.

J’ai fait remarquer à un jeune agent de l’ASFC remplissant des formulaires pour nous faire revenir au Canada que cela pourrait être un épisode de la série télévisée Border Security. Il a fait une sorte de grimace et a dit: “Ce n’est tout simplement pas si intéressant.”

(Eh bien, c’est peut-être juste une partie du bruit de fond pour vous, mon pote, mais vous n’êtes pas debout de ce côté du comptoir.)

Personne n’a confisqué notre alcool ou nos fruits et nous sommes arrivés à Tsawwassen à temps pour notre traversier vers Duke Point.

Deux jours plus tard, ma femme a reçu un appel de ‘Toll Free Serv.’ Parce que nous avions visité les États-Unis, elle avait été sélectionnée pour des tests COVID aléatoires.

