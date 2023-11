Un mauvais tir frappe le Maryland lors de la défaite 64-61 contre Davidson

Les Terps ont raté 18 tirs à trois points et ont perdu le match d’ouverture du championnat d’Asheville.

Le basket-ball masculin du Maryland a raté des tirs et Davidson les a réussis. Les Terps ont été médiocres des deux côtés tout au long du match d’ouverture du championnat d’Asheville, tirant à 35,1 % sur le terrain, dont 5 sur 23 sur trois. Pendant ce temps, Davidson a tiré 42,9%, dont huit des 15 tirs à distance.







Malgré un retour tardif du Maryland dans les trois dernières minutes, Donta Scott a raté une mission défensive, ce qui a permis au garde de Davidson Bobby Durkin de donner le feu vert à trois – son quatrième du match – à 9,4 secondes de la fin.

Le Maryland n’a pas pu marquer sur la possession qui a suivi et est tombé face aux Wildcats, 64-61. Il affrontera le perdant de Clemson et UAB lors du match pour la troisième place dimanche.

L’entraîneur-chef du Maryland, Kevin Willard, a déclaré aux journalistes avant la saison que son équipe pourrait connaître un début de saison lent. Il n’a pas mentionné que le Maryland semblerait complètement perdu en attaque lors de son deuxième match.

Il y avait des inquiétudes répandues après la victoire d’ouverture des Terps contre Mount St. Mary’s, notamment quant à savoir s’ils seraient capables de tirer le ballon à un rythme durable. Au cours de deux matchs, les Terps ont joué avec un manque de fluidité offensif alarmant.

Willard a constamment exprimé son désir de forcer l’offensive par l’intermédiaire de l’attaquant Julian Reese, mais cette stratégie n’a pas fonctionné en première mi-temps. Reese a dominé dans la peinture avec six points et cinq rebonds, mais le reste de l’équipe a tiré 9 sur 28 au cours de la période.

La défense de Davidson a souvent forcé Reese à trouver l’homme ouvert. Mais les Terps ont réalisé un épouvantable 3 sur 15 contre trois dans la première mi-temps, offrant des points aux Wildcats en transition.

Les Terps comptaient sur des jeux d’isolement et des pauses de transition pour leurs seaux. Se retrouvant mené jusqu’à huit au milieu de la mi-temps, Jahmir Young a réalisé des jeux clés pour garder le match serré.

Ce n’était pas non plus une performance défensive impeccable, le Maryland donnant à Davidson plusieurs regards ouverts après des pannes défensives. Davidson a pris l’avantage avec une séquence de 10-0 juste avant le milieu de la première mi-temps.

Malgré la négligence du Maryland et sa pure incapacité à conserver une possession offensive nette – en témoignent ses sept revirements et les sept rebonds offensifs de Davidson – les Terps se sont retrouvés menés d’un seul point à la mi-temps, 33-32.

Les Wildcats ont pris un avantage de neuf points quelques minutes après le début de la mi-temps, et le Maryland avait besoin d’une étincelle de la pire des manières. Jordan Geronimo, qui avait semblé mal à l’aise tout au long du match, a été remis en jeu au poste de centre. En bas, son athlétisme a contribué à une sécheresse de Davidson.

Bien que le Maryland ne soit pas revenu immédiatement, il s’est lentement rapproché, pour finalement récupérer la possession à un peu moins de neuf minutes de la fin.

Malgré cela, un thème commun tout au long du concours a blessé les Terps. Chaque fois que le Maryland prenait de l’ampleur, Davidson trouvait un tir à trois points ouvert et le drainait.

Cela semblait parfois sombre pour les Terps par la suite, mais ils se sont verrouillés sur la défensive, permettant à Young et Reese de ramener le Maryland. Le duo a combiné pour 18 des 29 points du Maryland en seconde période, mais Reese a raté trois lancers francs dans la dernière séquence.

Les malheurs offensifs du Maryland lui ont coûté la partie. Il n’a marqué son 50ème point qu’à moins de quatre minutes de la fin. C’était le début d’une course tardive qui a rapproché les Terps, mais Davidson était la meilleure équipe vendredi.

Trois choses à savoir

1. Le Maryland n’a pas pu tirer ou défendre les trois. En deux matchs, les Terps n’ont pas réussi à marquer à 3 points. Pourtant, comme c’était le cas il y a une saison, ils leur tirent encore fréquemment dessus.

De l’autre côté du ballon, Davidson attirait constamment les joueurs dans la peinture et trouvait l’homme ouvert sur le périmètre.

2. Les Terps manquaient de rythme en attaque. Les manieurs de balle du Maryland semblaient souvent confus lorsqu’ils se trouvaient sur le demi-terrain, avec très peu de possessions conduisant à un look net. Heureusement pour les Terps, ils ont quatre mois pour trouver un moyen de marquer régulièrement.

3. Un banc raccourci. Willard a choisi lors du dernier match d’envoyer 10 joueurs dans les six premières minutes. Vendredi, seuls huit joueurs ont vu le terrain.

