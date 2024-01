Un mauvais sommeil peut augmenter les marqueurs d’une mauvaise santé cérébrale, selon une nouvelle étude < Yale School of Medicine

Dormir trop ou pas assez est associé à des changements dans le cerveau qui précèdent et augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral et de démence plus tard dans la vie, suggère une nouvelle étude.

Dans l’une des plus grandes études de neuroimagerie de ce type, des chercheurs de la Yale School of Medicine (YSM) ont examiné les images cérébrales de près de 40 000 adultes d’âge moyen asymptomatiques pour comprendre comment leurs habitudes de sommeil peuvent avoir un impact sur la santé de leur cerveau.

Ces résultats s’ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles le sommeil est un pilier essentiel de la santé cérébrale. Santiago Clocchiatti-Tuozzo, MD

Les chercheurs ont découvert qu’une durée de sommeil sous-optimale est significativement corrélée à des lésions cérébrales silencieuses dont les cliniciens savent qu’elles préfigurent les accidents vasculaires cérébraux et la démence des années avant leur apparition. Suivant les lignes directrices Life’s Essential 8 de l’American Heart Association, les chercheurs ont défini la durée du sommeil sous-optimale comme étant inférieure à sept heures par nuit ou neuf heures ou plus. Leurs conclusions ont été publiées dans le Journal de l’American Heart Association le 29 décembre.

“Des affections telles que les accidents vasculaires cérébraux ou la démence sont le résultat final d’un long processus qui se termine tragiquement”, déclare Santiago Clocchiatti-Tuozzo, MD, chercheur postdoctoral T32 au laboratoire Falcone de la Yale School of Medicine et premier auteur de l’étude. « Nous voulons apprendre à prévenir ces processus avant qu’ils ne se produisent. »

Indicateurs de neuroimagerie de la santé cérébrale : hyperintensités de la substance blanche et anisotropie fractionnaire

Une mauvaise nuit de sommeil peut augmenter le risque pour un large éventail de problèmes de santé chroniques, notamment les maladies cardiaques, l’obésité et la dépression, selon un nombre croissant de recherches. Pour en savoir plus sur l’effet de la durée du sommeil sur le cerveau, les chercheurs peuvent évaluer les marqueurs de neuroimagerie de la santé cérébrale, notamment les hyperintensités de la substance blanche et l’anisotropie fractionnaire. Les hyperintensités de la substance blanche sont des lésions cérébrales qui indiquent un vieillissement cérébral et une maladie des petits vaisseaux. [disorder of cerebral microvessels]. L’anisotropie fractionnée quantifie l’uniformité de la diffusion de l’eau à travers les axones des cellules nerveuses, reflétant la santé structurelle de la substance blanche du cerveau. Une plus grande présence et un plus grand volume d’hyperintensités de la substance blanche et une diminution de l’anisotropie fractionnée sont associées à un risque accru d’accident vasculaire cérébral et de démence.

Dormir trop ou pas assez est associé à une mauvaise santé cérébrale

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont obtenu des données de la UK Biobank, une vaste base de données biomédicale comptant plus d’un demi-million de participants âgés de 40 à 69 ans. Parmi les informations recueillies figurent des entretiens au cours desquels les participants ont déclaré leur durée moyenne de sommeil, y compris la sieste pendant la journée. Neuf ans après ces entretiens, la UK Biobank a sélectionné au hasard environ 40 000 participants pour subir une étude de neuroimagerie par IRM cérébrale.

L’équipe a évalué à quel point le manque de sommeil [less than seven hours]un sommeil optimal [seven to less than nine hours]et trop de sommeil [9 or more hours] affecté la présence et le volume des hyperintensités de la substance blanche et de l’anisotropie fractionnée.

Après leurs analyses, l’équipe a découvert qu’un sommeil sous-optimal était significativement corrélé à une mauvaise santé cérébrale. Cette relation a persisté même après ajustement pour tenir compte d’autres facteurs de risque connus pour affecter le cerveau, notamment l’hypertension, le diabète et le tabagisme.

“Ces résultats s’ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles le sommeil est un pilier essentiel de la santé cérébrale”, explique Clocchiatti-Tuozzo. «Cela fournit également des preuves qui nous aident à comprendre comment le sommeil et sa durée peuvent constituer un facteur de risque modifiable pour la santé cérébrale plus tard dans la vie.»

L’étude souligne que l’âge mûr est une période importante pour ajuster nos habitudes de sommeil de manière à protéger la santé de notre cerveau. Clocchiatti-Tuozzo espère que ses travaux inspireront de futurs essais cliniques visant à déterminer si de telles modifications du sommeil peuvent améliorer la santé cérébrale à un âge avancé. Son équipe s’intéresse également à l’étude de la manière dont la génétique peut influencer le sommeil.

« Le sommeil commence à devenir un sujet tendance », dit-il. « Nous espérons que cette étude et d’autres pourront donner un aperçu de la manière dont nous pouvons modifier le sommeil des patients afin d’améliorer la santé cérébrale dans les années à venir. »