Un alpiniste Sherpa détenant un record a interrompu sa tentative de gravir le mont Everest pour une 26e fois en raison d’un mauvais rêve, mais prévoit de réessayer l’année prochaine. Kami Rita a déjà atteint le sommet de la plus haute montagne du monde pour une 25e fois record plus tôt ce mois-ci, mais a arrêté sa dernière ascension à plus de la moitié du sommet. «J’étais en train de faire (la 26e) tentative et j’avais atteint le Camp 3, mais le temps s’est détérioré et j’ai fait un très mauvais rêve», a déclaré Rita à son retour à Katmandou en hélicoptère depuis la montagne mardi.

«Les dieux me disaient de ne pas y aller et parce que je crois vraiment en Dieu, j’ai décidé de revenir», a-t-il dit, sans donner plus de détails sur le rêve.

Les sherpas croient que l’Everest est une déesse et organisent une cérémonie religieuse avant de marcher sur la montagne pour faire leurs ascensions.

Rita a déclaré qu’il reviendrait certainement l’année prochaine pour essayer d’élever le pic une 26e fois.

Sa femme, quelques-uns de ses amis et des représentants du gouvernement l’ont accueilli à l’aéroport de Katmandou, mais il n’y a pas eu de défilé de fête comme par le passé car la capitale est sous verrouillage en raison de l’augmentation des cas de coronavirus.

Rita et 11 autres guides Sherpa ont atteint le sommet le 7 mai et ont fixé des cordes qui ont permis à des centaines d’autres grimpeurs d’utiliser la route glacée vers le sommet.

Rita n’a pas commenté la situation actuelle du virus sur l’Everest après qu’un important pourvoyeur autrichien a déclaré au cours du week-end qu’au moins 100 alpinistes et membres du personnel de soutien de la montagne avaient été infectés.

Les responsables de l’alpinisme népalais ont nié qu’il y ait eu des cas actifs dans les camps de base pour avoir escaladé les montagnes himalayennes du pays.

Le guide étranger Lukas Furtenbach a interrompu son expédition dans l’Everest en raison de craintes de virus et a déclaré que l’épidémie était évidente car il pouvait voir des personnes malades au camp de base et les entendre tousser dans leurs tentes.

Un total de 408 alpinistes étrangers ont reçu des permis pour escalader l’Everest cette saison, aidés par plusieurs centaines de Sherpas et du personnel de soutien qui sont stationnés au camp de base depuis avril.

Rita, 51 ans, a escaladé l’Everest pour la première fois en 1994 et fait le voyage presque chaque année depuis lors. Il est l’un des nombreux guides Sherpa dont l’expertise et les compétences sont essentielles à la sécurité et au succès des alpinistes étrangers qui se rendent chaque année au Népal pour se tenir au sommet de la montagne de 8849 mètres (29032 pieds).

Son père était parmi les premiers guides Sherpa, et Rita a suivi ses traces et plus encore. En plus de ses 25 fois au sommet de l’Everest, Rita a escaladé plusieurs autres sommets parmi les plus hauts du monde, notamment le K-2, le Cho-Oyu, le Manaslu et le Lhotse.

