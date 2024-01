Un mauvais bureau peut (peut-être) devenir un bon appartement

25, rue Water, actuellement en reconstruction.

Photo : Hugo Yu

Si vous vous êtes promené près de la tour du 4 New York Plaza peu après son ouverture en 1969, vous avez peut-être deviné, à son extérieur semblable à une forteresse, pour quel genre de travailleur elle a été construite : les ordinateurs centraux d’une grande banque. D’une hauteur de 22 étages et d’une superficie de plus d’un million de pieds carrés, la tour se dressait sur les bâtiments commerciaux peu élevés du XIXe siècle de Coenties Slip, comme un hippopotame essayant de se fondre dans un troupeau de cobayes. Les architectes du cabinet Carson, Lundin et Shaw, aujourd’hui disparus, ont tenté de faire correspondre la brique faite à la main et l’attitude dure des entrepôts au bord de l’eau. Ils ont érigé un monolithe avec un air de permanence intemporelle, puis lui ont donné une finition high-tech en reproduisant l’apparence d’une carte perforée d’ordinateur (alors l’état de l’art en matière de stockage de données) avec d’étroites fentes de verre.

C’était une architecture qui traitait les humains après coup. “Les exigences critiques de l’équipement en matière de climatisation font des fenêtres des responsabilités distinctes”, Forum d’architecture signalé en 1970, et le 4 New York Plaza en comptait donc peu. L’article faisait l’éloge des « vastes installations du bâtiment pour la livraison, la circulation et le ramassage des tonnes de papier qui y transitent quotidiennement ». D’ici 2020, le moderne menhir était un fossile en devenir. La banque (Manufacturers Hanover Trust) n’existait plus, les transactions financières étaient pour la plupart sans papier et la puissance de calcul des machines d’origine pouvait probablement tenir dans votre poche. Le Nouvelles quotidiennes entretenu une rédaction caverneuse là pendant un certain temps, mais l’a abandonné à deux reprises – temporairement après la super tempête Sandy et définitivement lorsque le tabloïd est devenu entièrement distant pendant la pandémie. JPMorgan Chase s’est également retirée avec l’intention de rassembler ses employés dans un nouveau siège social au 270 Park Avenue. De nos jours, semble-t-il, personne ne veut travailler dans une dalle de béton recouverte de briques, sans soleil, dans le Lower Manhattan.

Alors, que diriez-vous d’y vivre à la place ?

Cette question, qui se pose désormais à propos de dizaines – voire de centaines – de bâtiments vieillissants d’après-guerre dispersés de la 60e rue à South Ferry (et d’environ un millier d’autres centres-villes), fait l’objet de discussions politiques, de conférences et de fantasmes urbains alimentés par une observation trompeusement simple. Manhattan, comme de nombreux centres-villes, compte trop de bureaux et pas assez de logements. Au cours de quelques décennies, les promoteurs ont transformé bon nombre des tours Art déco les plus anciennes et les plus fines du quartier financier, comme le 70 Pine Street, en résidences de luxe. C’est maintenant au tour de leurs successeurs modernistes : de gros blocs, des dalles de béton, des gâteaux de mariage en verre givré – le genre de structures dans lesquelles les entreprises plaçaient leurs employés dans de grandes grilles de cabines, les éclairaient par le haut avec des tubes fluorescents bourdonnants et maintenaient la température à un niveau raisonnable. contreventement, niveaux de veste de costume. La lumière du jour n’atteignait qu’à mi-chemin entre le bureau vitré du vice-président et l’ascenseur. Il y a deux ans, lorsque le déséquilibre entre les espaces de bureaux et d’habitation de la ville est devenu un sujet de discussion majeur après la pandémie, Curbed a demandé à l’Architecture Research Office d’imaginer comment l’entreprise pourrait rajeunir l’une de ces reliques carrées. Aujourd’hui, la combinaison de loyers élevés des appartements et de la chute des prix des immeubles commerciaux a alimenté l’envie de rendre les dédales d’entreprises habitables. L’ancien 4 New York Plaza — avec un nouveau propriétaire, GFP ; un nouveau design de CetraRuddy ; et un nouveau nom, 25 Water Street, incarne le défi et la promesse d’entreprendre l’une de ces mégaconversions dans le monde réel.

25 Water Street, avant et après (avec beaucoup plus de fenêtres). De gauche à droite : Photo : SnowFire/WikipédiaGraphique : gracieuseté de CetraRuddy 25 Water Street, avant et après (avec beaucoup plus de fenêtres). De gauche à droite : Photo : SnowFire/WikipédiaGraphique : gracieuseté de CetraRuddy

Ces jours-ci, le 25 Water Street est écorché et éventré. Les ouvriers enlèvent les briques, perforent les fenêtres et creusent deux trous verticaux géants en forme de beignet pour créer une paire de cours centrales qui canaliseront la lumière et l’air vers le cœur sombre du bâtiment. C’est une entreprise coûteuse et compliquée, qui consiste à trancher des colonnes d’acier et à marteler des dalles de béton, puis à consolider à nouveau la coque mutilée avec davantage des deux.

Ce bâtiment est encore un chantier de construction brut, mais à quelques pâtés de maisons, la métamorphose du 160 Water Street en résidence Pearl House, commandée par le groupe Vanbarton et conçue par Gensler, est presque terminée. Lors d’une récente visite, j’ai pu détecter le fantôme de son ancienne existence uniquement dans le vaste hall d’entrée, bien que cela puisse également se dissiper lorsqu’un escalier en colimaçon enroulé autour d’un pilier doré sera finalement installé. Sur les sols presque finis, je ne trouvais pas les vides verticaux dont je savais qu’ils avaient été creusés au milieu et cachés derrière des couloirs ordinaires. J’ai cependant senti les contorsions nécessaires pour segmenter une grosse tour en près de 600 appartements et tirer de la valeur d’une superficie encombrée. Chaque porte d’entrée s’ouvre sur un couloir qui passe devant une grande salle de bain et un placard lave-linge/sèche-linge, puis s’élargit en une cuisine de passage avant d’atteindre les espaces de vie qui s’adossent au bord du bâtiment. Là, des fenêtres ouvrantes remplacent l’ancien mur-rideau qui protégeait les employés des tentations du monde extérieur. Tout cela fonctionne car il y a des limites à la façon dont les architectes peuvent habiller de manière convaincante un immeuble de bureaux vieillissant et de troisième ordre pour une utilisation continue comme lieu de travail. Les plafonds de dix pieds, trop bas pour satisfaire les besoins commerciaux d’aujourd’hui, sont généreux pour les appartements. Les colonnes sont trop densément placées pour un bureau décloisonné, mais il est tout à fait possible de relier les cuisines et les chambres entre elles.

Le véritable triomphe marketing de ces appartements allongés est l’espace de travail sans fenêtre. À Pearl House, j’ai vu des arrière-chambres équipées d’un lit double, même si elles ne sont pas légalement habitables. Le code de New York exige au moins 12 pieds carrés de fenêtre dans chaque chambre, une règle qui ne s’applique pas aux autres « espaces habitables ». Le maire Eric Adams a évoqué la possibilité de légaliser les chambres sans fenêtre, une idée qui séduit ceux qui considèrent la lumière du soleil et l’air frais comme des extras et ne vous inquiétez pas trop des sorties de secours. Mais pour l’instant, il nous reste l’approche clin d’œil de l’immobilier : louez un studio avec une pièce Zoom sans lumière – qui pourrait également servir de bibliothèque, de salle de jeux, de garde-manger, de salon pour animaux de compagnie ou de chambre noire – et vous Nous sommes invités à faire des siestes de sept heures tous les soirs dans cette grotte. Certains studios ont même deux les bureaux à domicile, ce qui est idéal pour les tout-petits qui partagent un lit avec leurs parents et qui ont également besoin d’un endroit privé pour gérer leurs cabinets de conseil.

55 Broad Street, avant et pendant la reconstruction. De gauche à droite : Photo : Joe WoolheadPhoto : Avec l’aimable autorisation de CetraRuddy 55 Broad Street, avant et pendant la reconstruction. De haut: Photo : Joe WoolheadPhoto : Avec l’aimable autorisation de CetraRuddy

La justification réglementaire qui rend ces reconstructions radicales intéressantes est l’article 1, chapitre 5, du code de zonage de la ville, qui permet à un promoteur de traduire chaque pied carré d’espace de bureau en un pied carré équivalent d’espace habitable sur le même site. C’est crucial car la taille des nouveaux immeubles d’habitation est légalement plafonnée. Démolir une tour de bureaux et la remplacer par un condo signifierait sacrifier de vastes superficies en pieds carrés. Préserver l’enveloppe signifie qu’un bâtiment peut être effectivement nouveau mais néanmoins archaïquement énorme. Et l’échelle est la clé : le 25 Water Street, qui renaîtra, comptera plus de 1 200 appartements.

La loi autorise également les architectes à déplacer toute cette surface au sol. Aménagez une cour (ou même deux), repliez un mur donnant sur la rue pour maximiser les fenêtres (comme ARO l’a fait dans son projet fantastique), percez un nouveau vide-ordures à chaque étage, et chaque centimètre perdu peut parfois être récupéré. en récupérant les sous-sols et les cloisons qui abritaient des machines obsolètes, souvent en ajoutant l’équivalent d’un nouveau bâtiment au-dessus de l’ancien. Au 25 Water, selon la conception de CetraRuddy, dix autres étages vitrés, adaptés aux penthouses et à loyer élevé, se dresseront sur les épaules de l’ancien rempart en brique.

La conversion est une machine permettant de transformer un espace indésirable en un produit de luxe. Robert Fuller, le directeur de Gensler qui dirige la conception de Pearl House, souligne que l’intérieur d’une tour peut être utilisé pour des équipements qui contribuent à justifier les loyers élevés des petits appartements mais ne nécessitent pas de lumière naturelle. Terrains de squash, local à vélos, studios d’enregistrement, aires de jeux pour chiens, salles de spinning, centres d’affaires, salles de projection : une multitude de cadeaux enviables peuvent être empilés le long de la colonne vertébrale au lieu d’être répartis sur un étage louable. Cela renforce la course incessante aux équipements, dans laquelle la salle de sport spacieuse d’aujourd’hui se retrouve bientôt en concurrence avec un successeur plus élégant, plus vaste et mieux équipé de manière professionnelle. Je vais voir ton bowling au sous-sol et t’élever un skate park couvert et un simulateur de golf.