Un Mauritanien inculpé dans 3 attentats terroristes meurtriers au Mali en 2015

NEW YORK (AP) – Un ressortissant mauritanien soupçonné d’avoir planifié et coordonné trois attaques meurtrières en 2015 contre des Occidentaux au Mali a été traduit devant un tribunal fédéral de New York samedi, un jour après avoir été transféré aux États-Unis au Mali.

Fawaz Ould Ahmed Ould Ahemeid fait face à de multiples accusations de terrorisme dans un acte d’accusation en six chefs d’accusation, y compris son rôle présumé dans les attaques contre un restaurant et deux hôtels qui ont tué un total de 38 personnes. Parmi les victimes figuraient cinq employés des Nations Unies et un citoyen américain.

“Aujourd’hui, nous avons clairement indiqué que les États-Unis sont résolus dans leur engagement à traduire en justice ceux qui commettent des actes de terrorisme barbares visant des victimes innocentes, y compris, comme dans ce cas, un travailleur humanitaire américain qui a été tué à plus de 4 000 miles de sa maison dans le Maryland », a déclaré le procureur américain Breon Peace dans un communiqué.

Ahemeid, 44 ans, également connu sous les noms d'”Ibrahim Idress” et “Ibrahim Dix”, a comparu devant un tribunal fédéral de Brooklyn, où le juge magistrat américain James R. Cho a ordonné sa détention en attendant son procès.

Il est accusé du meurtre d’Anita Ashok Datar, la citoyenne américaine qui figurait parmi les 20 victimes d’un attentat le 20 novembre 2015 contre l’hôtel Radisson Blu à Bamako, la capitale du Mali. Datar, un expert en santé publique de 41 ans de Takoma Park, dans le Maryland, était invité à l’hôtel et travaillait pour une entreprise internationale de développement aidant l’Agence américaine pour le développement international.

Ahemeid fait également face à des accusations d’utilisation illégale d’armes à feu et d’explosifs et de soutien aux groupes terroristes al-Murabitoun et al-Qaïda au Maghreb islamique, un groupe qu’il aurait rejoint en 2007 ou vers 2007.

Les accusations concernent également l’attaque du 7 mars 2015 contre le restaurant La Terrasse à Bamako, au Mali, où un homme armé masqué a pulvérisé des balles dans un restaurant populaire auprès des étrangers, tuant cinq personnes, dont des ressortissants français et belges. Des documents déposés par les procureurs accusent Ahemeid d’avoir personnellement commis l’attaque, armé de deux fusils d’assaut, d’un pistolet et de grenades. Le groupe al-Murabitoun a publiquement revendiqué ce jour-là la responsabilité de l’attaque.

La troisième attaque a eu lieu le 7 août 2015 à l’hôtel Byblos à Sévaré, au Mali, où 13 personnes, dont les cinq employés de l’ONU, ont été tuées après qu’un homme armé d’un fusil d’assaut et portant un gilet suicide a ouvert le feu. Al-Murabitoun a également revendiqué la responsabilité de cette attaque.

The Associated Press