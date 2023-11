EVANSTON, Illinois — La Welsh-Ryan Arena a ouvert ses portes en 1952 mais semble étincelante de neuf grâce à une rénovation de 110 millions de dollars au cours de la saison 2017-2018. Cela ne ressemble en rien à l’endroit visité par les Dayton Flyers en 1998.

La seule chose qui peut être la même est la palette de couleurs. Une mer de sièges violets a accueilli Dayton vendredi lors du deuxième match de la saison. Il était facile de repérer les centaines de fans de Dayton vêtus de rouge dans les tribunes – du moins lorsqu’ils n’étaient pas dans la file d’attente pour la bière.

Ces partisans ont parfois noyé les partisans du Nord-Ouest, mais pas dans les dernières minutes, alors que les Wildcats (2-0) ont scellé une victoire de 71-66 contre les Flyers (1-1).

“C’était un match très gagnable pour nous”, a déclaré l’entraîneur de Dayton Anthony Grant.

Pour Grant, le match s’est résumé à la séquence de 11-0 de Northwestern à la fin de la première mi-temps. Dayton a pris une avance de 25-24 en fin de mi-temps pour faire face à un déficit de 35-25 à la mi-temps.

Un autre facteur décisif pour Grant a été le succès de Northwestern sur les planches offensives en seconde période. Les Flyers ont rapidement effacé un déficit de 11 points et avaient l’avance à plusieurs points, mais ont été dominés 16-4 dans les points de la deuxième chance. Northwestern a réussi 12 rebonds offensifs contre trois pour Dayton.

La statistique décisive finale pour Grant était les revirements de Dayton. Les Flyers en avaient 15. Northwestern en avait sept.

“Nous avons bien tiré le ballon”, a déclaré Grant. « Nous avons marqué à un rythme assez élevé. Nous avons trop retourné le ballon. Ce sont toutes des choses que nous pouvons contrôler pour la plupart, et je pense que nous allons nous améliorer. Nous en sommes à deux matchs et je pense que nous apprenons encore sur nous-mêmes. Espérons que ce jeu sera un jeu sur lequel nous reviendrons et disons : « Il nous a rendus meilleurs. » Mais nous n’avons pas beaucoup d’opportunités de remporter ce type de victoires. Il faut donc en tirer le meilleur parti. Nous comprenons qu’à Dayton, nous devons être à notre meilleur début novembre.

Voici trois points à retenir de cette victoire :

1. Dayton peut tirer à 3 points après tout : Dayton a réussi 12 des 23 tirs à 3 points (52,2 %) après en avoir réussi 5 sur 23 lors de son premier match lundi lors d’une victoire 63-47 contre l’Université du sud de l’Illinois à Edwardsville.

Koby Brea a réalisé 4 sur 6 et a marqué 15 points. DaRon Holmes II a fait 2 sur 3. Javon Bennett a fait 3 sur 6. Nate Santos a fait 2 sur 4. Enoch Cheeks a fait sa seule tentative.

« Cette équipe est capable de tant de choses », a déclaré Brea, « et il est temps que nous allions sur place et le montrions. Nous avons plutôt bien joué aujourd’hui, mais j’ai l’impression que nous avons encore un autre niveau que nous pouvons exploiter.

2. Bennett est le nouveau meneur titulaire : Bennett est entré dans la formation de départ quatre jours après que Malachi Smith ait subi une blessure au genou mettant fin à la saison. Il a récolté 12 points, cinq passes décisives et trois revirements en 35 minutes.

“Lorsque le Mali est tombé, l’entraîneur m’a dit : ‘Au prochain homme'”, a déclaré Bennett. « Il m’a dit : ‘Tu vas devoir diriger cette équipe maintenant. Vous allez devoir intensifier vos efforts. J’ai accepté cela et j’ai essayé de diriger les gars.

3. Holmes a joué comme l’un des meilleurs joueurs du pays : L’attaquant junior a récolté 17 points, sept rebonds et six passes décisives. Il a marqué huit points consécutifs au début de la seconde période alors que Dayton a rapidement effacé un déficit de 11 points.

“Chaque équipe va planifier différemment en termes de façon de le garder”, a déclaré Grant, “et elles ont fait certaines choses différemment ce soir du côté défensif. Je pense que cela a été conçu pour essayer de le limiter, mais il a réussi à le comprendre et à réaliser quelques jeux.

STAR DU JEU

Ryan Langborg, senior du Nord-Ouest, qui a joué les trois dernières saisons à Princeton, a mené tous les buteurs avec 19 points. Il a réussi 6 des 9 tirs sur le terrain.

STATUT DU JEU

Dayton a désormais une fiche de 0-8 dans les véritables matchs sur route hors conférence au cours des sept dernières saisons. Il n’a pas gagné un tel match depuis le deuxième match de la saison 2016-17.

REGARDER VERS L’AVANT

Dayton joue LSU (1-1) à 16 heures jeudi au premier tour de la Charleston Classic. LSU a perdu 68-66 contre Nicholls State vendredi.

JEU DE JEUDI

Dayton contre LSU, 16 h, ESPN2, 1290, 95,7