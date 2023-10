EAST LANSING – Le calendrier indique toujours mars, mais l’ambiance au Centre Breslin dimanche après-midi était celle d’un mois résolument différent.

C’était le consensus des joueurs et des entraîneurs de Michigan State après leur défaite 89-88 contre le n°9 du Tennessee.

Voici un échantillon de ce qui a été dit par les joueurs et les entraîneurs de Michigan State après une compétition préparatoire âprement disputée :

«Cela ressemblait à un vrai jeu, vous savez. Je n’avais pas l’impression qu’aucun match n’aurait dû avoir lieu en octobre, donc c’est bien de l’avoir. – Tyson Walker, garde supérieur de l’État du Michigan

“Cela me faisait vraiment penser à un match de mars, pour être tout à fait honnête avec vous, à cause de leur physique et de leur qualité d’entraîneur, vous savez?” – Le garde supérieur de l’État du Michigan, AJ Hoggard

“Pourquoi devrais-je me faire ça en octobre?” –Tom Izzo

« Malik Hall a fait les choses. Il a raté deux lay-ups mais il a fait les choses que j’attendais de sa part. Obtient un double-double, obtient 14 et 11, arrive sur la ligne des lancers francs. Je pensais qu’il jouait plutôt bien. – Izzo sur la performance de 14 points et 11 rebonds de l’attaquant senior Malik Hall

« Cela signifiait beaucoup pour nous deux, parce que quand vous allez (à Maui), vous êtes si bien traité. Je pense que nos gens ici ont fait un excellent travail. C’était une foule phénoménale. Ce n’est pas facile, en période de football, d’avoir une telle foule. J’ai donc beaucoup donné à nos fans, à nos étudiants, à notre marketing, à nos billets, à tout le monde, ils ont fait un excellent travail.) » – Izzo à propos de l’exposition collectant des fonds pour le soulagement des incendies de forêt à Maui

« C’est bien d’en apprendre maintenant sur les possessions importantes, les revirements et tout ça. Chaque possession compte. C’était donc bien d’avoir ça en ce moment. — Marcheur

«C’était vraiment une bonne chose de jouer ce match. On ne se sent jamais bien quand on ne gagne pas, mais c’était bien pour de nombreuses raisons et manières, non seulement pour nous et Rick mais pour Maui. Et pour nos fans, je pense que c’était génial pour nos fans. –Izzo

« Cela les aidera beaucoup. C’était la première fois qu’ils jouaient à un gros match et ça ne comptait pas pour rien. Je ne dis pas que nous ne voulions pas gagner, mais ils apprennent certaines erreurs que nous ne pouvons pas commettre lorsque nous affrontons les Dukes of the World, les Arizonas, les Butlers, les équipes comme ça sur toute la ligne. – Hoggard explique comment un étudiant de première année peut bénéficier du match de dimanche

«C’était un bang-bang. Cela aurait pu se passer dans un sens ou dans l’autre. Comme ils me l’ont tous dit, les officiels, c’était un match de plus haut calibre qu’ils disputeraient probablement au cours des deux prochains mois, et c’était l’un des matchs de plus haut calibre auquel nous jouerons. – Izzo sur la faute à 1,9 seconde de la fin qui a donné à Tennessee le lancer franc gagnant

« J’avais quelques gars qui gazouillaient contre les officiels. Cela prendra fin ce soir, car c’est une chose qui ne sera pas tolérée. Le seul plaisir que j’ai, c’est de pouvoir leur crier dessus, si un joueur leur crie dessus, cela m’enlève mon plaisir. — Izzo