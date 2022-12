Un match de hockey «tout trans» entraîne une blessure à la tête pour une joueuse née (VIDEO)

Les images de l’incident se sont propagées sur les réseaux sociaux

Des images ont émergé d’un tournoi de hockey trans soutenu par la LNH montrant un joueur transgenre s’écraser sur les planches lors d’un incident impliquant une plus grande rivale transgenre.

Daniel ‘Danny’ Maki est un homme transgenre basé à Minneapolis qui joue pour le Rainbow Dash. Le mois dernier, Maki s’est blessé lors du repêchage de l’équipe Trans Ice Hockey à Middleton, dans le Wisconsin.

Le clip montre la femme née Maki entrant sur la glace et s’écrasant presque immédiatement au sol après un contact apparent du joueur adverse né de sexe masculin, qui s’arrête pour vérifier si Maki va bien tandis que d’autres se précipitent à son aide.

Maki a été transporté dans un hôpital voisin et a reçu un diagnostic de commotion cérébrale. En ligne et dans les médias, il a été débattu de savoir si le coup porté par le joueur d’origine masculine était intentionnel ou accidentel, mais Maki a tenté de minimiser les scènes.

« Prends une civière ! Faites appel à un médecin ! » Des mots entendus lors du premier tournoi de repêchage All-Trans de la LNH après qu’un joueur masculin se soit heurté à une joueuse. Le contact n’a pas l’air sérieux sur la vidéo. Mais la différence de taille entre les joueurs est si grande que la femme souffre d’une commotion cérébrale. 🧵 pic.twitter.com/U4y0huo0oA — mazeks (@JeanMazeks) 9 décembre 2022

“Je me suis demandé si je devais tout publier sur le tournoi de repêchage de Team Trans Ice Hockey, étant donné le contenu sensible, mais voilà,” a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

“J’ai passé un moment incroyable avec des gens formidables lors du tournoi de repêchage exclusif pour tous les trans à Middleton, WI le week-end avant Thanksgiving”, a écrit le joueur, ajoutant qu’il était co-capitaine de son équipe.

Maki continue en disant “C’est là que le contenu sensible vient: une fois sorti, je jouais la rondelle et j’ai fait une chute très étrange dans les planches, dans laquelle j’ai eu besoin de soins médicaux pour m’assurer que mon cou et mes extrémités allaient bien.”

Malgré la commotion cérébrale et les tensions musculaires, il a insisté sur le fait qu’il “refais le encore.”

La LNH a déclaré dans un tweet sur l’événement qu’il était “fier de soutenir le tournoi Team Trans Draft du week-end dernier.”

La LNH est fière d’appuyer le tournoi de repêchage par équipe Trans de la fin de semaine dernière à Middleton, Wisconsin. Il s’agissait du premier tournoi entièrement composé de joueurs transgenres et non binaires, avec environ 80 participants ! #Le HockeyEstPourTous #NHLPride pic.twitter.com/OfEoAVXtH5 — LNH (@NHL) 22 novembre 2022

“C’était le premier tournoi entièrement composé de joueurs transgenres et non binaires, avec environ 80 participants”, il a ajouté.

Dans la section des commentaires, cependant, certains utilisateurs ont posé des questions telles que : « Si les hommes trans sont des hommes, pourquoi ne jouent-ils pas simplement dans une ligue masculine ? »

“Félicitations, vous venez de retirer le Woke Walt Disney pour tous vos sports ! Regardez la LNH s’effondrer comme un biscuit rassis. Allez réveillé, allez fauché ! dit un autre commentateur.

“Je suis tout à fait d’accord car je ne veux pas que des hommes biologiques jouent dans les divisions féminines”, une partie distincte a déclaré.

Partageant le clip, Jean Mazeks a écrit que le “le contact n’a pas l’air sérieux sur la vidéo”. “Mais la taille [difference] entre les joueurs est si grand que la femme souffre d’une commotion cérébrale.

Un article du magazine Quillette qui s’est penché sur l’événement de la LNH a parlé à une source qui a déclaré “n’importe quel [fan] pouvait voir que cela ne pouvait pas être juste et que quelqu’un pouvait être blessé – et quelqu’un l’a fait.

Dans l’article, il a été affirmé que le risque de blessures au hockey de compétition chez les femmes biologiques est considérable, des recherches montrant qu’elles ont 49% moins de force isométrique, 30% moins de tour de cou et 43% moins de masse crânienne, ce qui entraîne des niveaux inférieurs. de la rigidité du segment tête-cou à 29 %.

La querelle impliquant Maki est la dernière à avoir englouti la participation trans dans les sports américains après que Lia Thomas ait fait la une des journaux l’année dernière en tant que nageuse transgenre à l’Université de Pennsylvanie qui a battu un certain nombre de records.