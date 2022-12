Un match de football de Melbourne abandonné après l’attaque d’un gardien de but

MELBOURNE, Australie (AP) – Un match de football de la A-League entre les rivaux Melbourne City et Melbourne Victory a été abandonné samedi après que les fans ont envahi le terrain et attaqué le gardien de but de City Tom Glover.

Vidéo sur les réseaux sociaux montre un fan lançant un seau en métal avec une substance blanche sur Glover, qui a été emmené hors du terrain étourdi et saignant. Les responsables de l’équipe ont déclaré qu’il avait subi une éventuelle commotion cérébrale, mais il n’y avait pas de mot immédiat sur son état.

L’arbitre du match Alex King a également été blessé et s’est coupé la tête lors du même incident.

Les fans de la zone Melbourne Victory du stade se sont précipités sur le terrain juste après les 20 minutes du match au stade AAMI. City menait 1-0 à l’arrêt du match.

“A la suite de scènes choquantes lors de la première mi-temps du match masculin de la A-League entre Melbourne Victory et Melbourne City… où les supporters de l’extrémité Melbourne Victory FC sont entrés sur le terrain de jeu, les officiels du match de Football Australia ont abandonné le match… afin de protéger le l’intégrité du match », a déclaré un communiqué de Football Australia.

“Un tel comportement n’a pas sa place dans le football australien, avec une enquête complète de Football Australia qui doit commencer immédiatement”, avec “des sanctions sévères à prononcer”.

Il y avait eu une atmosphère tendue pour commencer le match avec les deux groupes de fans prévoyant de quitter le match à la 20e minute dans le cadre d’une manifestation contre les ligues professionnelles australiennes, qui avaient récemment attribué les trois prochains grands matchs de finale à Sydney en un accord avec le gouvernement de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud.

Les deux groupes de fans ont lancé des chants désobligeants immédiatement après la fin du match féminin précédent de la A-League. Les fans de Victory et City ont également déployé des banderoles, faisant référence à leur mécontentement envers l’APL et sa décision sur les matches de championnat.

Les deux groupes de fans avaient lancé des fusées éclairantes sur le terrain, mais la situation s’est aggravée lorsqu’une fusée éclairante a semblé toucher un caméraman de la télévision. Glover a ensuite ramassé une autre fusée éclairante au sol et l’a renvoyée dans les gradins.

Les fans se sont alors précipités sur le terrain et Glover a été frappé par le seau en métal, qui est utilisé pour se débarrasser des fusées éclairantes. Glover a commencé à saigner d’une blessure à la tête et a été retiré du terrain, avec des joueurs des deux équipes.

L’ancien gardien de but australien Danny Vukovic a déclaré sur Twitter: “Notre jeu est en lambeaux … une honte absolue ce qui s’est passé ce soir. Dommage irréparable fait. Le jour le plus sombre pour le football en Australie.

L’incident est survenu deux semaines après que l’Australie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar avant de perdre 2-1 contre l’Argentine.

Le journaliste vétéran du football australien Ray Gatt a répondu à un commentaire sur Twitter en disant: «En tant qu’écrivain de football, j’ai couvert le football australien pendant plus de 40 ans et j’ai vu de nombreux hauts et bas paralysants. C’est le plus bas des bas. Tellement triste.

The Associated Press