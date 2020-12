Une équipe de football d’un lycée en Floride a été condamnée à une amende de 500 $ et 10 de ses joueurs ont été suspendus après qu’une bagarre sauvage a éclaté à la fin d’un match serré, avec des casques jetés, des coups de poing et un parent sautant la clôture depuis les lignes de touche et courant. se joindre à l’altercation.

L’Association sportive des lycées de l’État a annoncé ses conclusions et sanctions jeudi, après le match du 27 novembre.

Le match a vu Wekiva High, d’Apopka, à 10 miles au nord d’Orlando, affronter Mitchell High, de New Port Richey, à 30 miles au nord de Tampa, dans un match éliminatoire.

Des casques ont été lancés et des gens ont été jetés au sol après le match de mauvaise humeur

Le jeu était de mauvaise humeur dès le début.

Les joueurs de Mitchell ont couru sur le terrain avec un drapeau Blue Lives Matter – une tradition de longue date, due aux proches policiers de certains anciens joueurs.

Les joueurs de Wekiva se sont ensuite agenouillés pendant l’hymne national.

Ils ont dit que certains membres de l’équipe Mitchell avaient utilisé des insultes racistes contre eux.

Alors que le match touchait à sa fin, Mitchell ayant gagné 24-18, une bagarre a éclaté.

Des casques ont été lancés autour du sol et les poings volaient.

Personne n’a été gravement blessé, mais les députés du shérif du comté d’Orange ont été appelés à séparer les camps.

Les députés des shérifs du comté d’Orange ont été rapides sur les lieux

Jeudi, le rapport des arbitres sur le combat a été obtenu par l’Orlando Sentinel et les amendes ont été annoncées.

‘Après le match, l’équipe Mitchell [and sideline] a été essentiellement attaqué par quelques-uns des joueurs de Wekiva, ce qui a entraîné une charge de toute l’équipe de Wekiva », selon un bref rapport déposé par Duane Summers de l’Association des officiels de Mid Coast du comté de Brevard, qui a fourni les officiels du jeu pour le concours.

« Personne n’a jamais été éjecté depuis la fin du match, mais mon équipe a aidé à essayer de protéger et d’éliminer la situation. »

L’incident a eu lieu après que Mitchell a pris un genou sur le dernier jeu du match pour manquer le chronomètre.

Tamara Baker-Drayton, directrice de Wekiva, a déclaré que neuf joueurs de Wekiva ont quitté la zone de touche pour participer à l’altercation en poussant et en frappant, dont un étudiant portant un sweat à capuche noir et gris.

Cet individu a été vu sur une vidéo en train de lancer deux casques en direction d’un joueur de Mitchell qui gisait au sol après avoir été frappé « plusieurs fois », selon deux sources.

Baker-Drayton a déclaré que, dans le clip, un parent de Mitchell pouvait être vu sur une vidéo sauter la clôture et s’engager dans l’altercation avec un joueur de Wekiva.

Elle a également déclaré que deux personnes de Mitchell avaient été accusées d’avoir utilisé le mot N contre un joueur de Wekiva.

Andrew Schmitz, l’entraîneur-chef de Mitchell, a nié les accusations d’insultes raciales utilisées par ses joueurs, affirmant que les arbitres ne l’avaient pas mentionné comme un problème pour lui à aucun moment du match.

« Il y a eu une affirmation selon laquelle leurs entraîneurs ont dit aux officiels à la mi-temps que nos enfants utilisaient des insultes racistes et que les fonctionnaires sont venus et m’ont prévenu », a déclaré Schmitz.

«Cela n’est jamais arrivé. Les fonctionnaires ne sont jamais venus me parler et n’ont rien soulevé à ce sujet.

Schmitz a insisté sur le fait que son équipe n’avait pas déclenché la bagarre.

Il a déclaré que la vidéo du jeu montre un joueur des Mustangs tendant la main pour serrer la main d’un joueur Wekiva, seulement pour que le joueur se retourne et s’éloigne.

« Et puis tout à coup, l’un de leurs enfants de la ligne de touche, n’a pas de maillot, vient sprint sur le terrain et attaque juste l’un de nos enfants », a déclaré Schmitz.

« Environ trois autres de leurs enfants ont suivi, et ils étaient tous de l’autre côté.

Et puis tout à coup, les gamins qui étaient sur le terrain, leur défense, les ont suivis là-bas.

«Cela s’est transformé en hystérie de masse. Nous avons eu des enfants à qui on leur jetait des casques.

Après le match, il a tweeté des louanges à ses joueurs pour avoir progressé dans le tournoi, mais n’a pas mentionné la bagarre.

« Je ne sais même pas quoi dire », a-t-il tweeté.

«J’adore ces enfants et mes entraîneurs sont mes frères. Finale régionale nous voilà.

« Et c’est bien d’entraîner des enfants qui se conduisent avec classe. »