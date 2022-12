Un match australien abandonné après que des supporters aient blessé le gardien

Une invasion massive de terrain lors d’un match de la A-League australienne samedi a forcé l’arrêt de l’action.

Les rivaux de Crosstown, Melbourne City, ont accueilli Melbourne Victory sous les yeux d’une foule déjà controversée. City menait 1-0 lorsque le match a dû être abandonné.

Les fans des deux côtés se sont rendus au parc AAMI avec une manifestation prévue à la 20e minute du match.

Les groupes étaient contrariés par la décision des ligues professionnelles australiennes de vendre les matchs de la grande finale à Sydney. Ces matchs sont les derniers matchs de la saison de la A-League.

Gardien au centre de la scène

Les fusées éclairantes lancées sur le terrain étaient déjà un problème tout au long des premières étapes du match; cependant, les incidents ont augmenté à la 20e minute. Le gardien de but de la ville, Tom Glover, a ramassé une fusée éclairante qui a atterri près de lui et l’a renvoyée dans la foule visiteuse de Victory. Cela a déclenché une ruée massive de fans sur le terrain.

De nombreux fans de Victory ont pris d’assaut le terrain et ont couru vers Glover. Alors que les stewards tentaient d’arrêter le chaos, le gardien de but a été frappé à la tête avec un seau en métal.

L’arbitre du match, Alex King, aurait également été touché à la tête avec un seau. Cependant, ESPN a affirmé que ses blessures étaient plus mineures. Un caméraman a également été blessé lors de l’incident.

Rempli de sable, le seau était destiné à aider à éteindre les fusées éclairantes. Glover a ensuite été vu quitter le terrain avec un visage ensanglanté. Le gardien de but a eu besoin de points de suture et a subi une possible commotion cérébrale.

Le club visiteur condamne les actions

Suite aux terribles scènes, Victory a fait une déclaration officielle dénonçant la décision des fans. “Ce soir, le Melbourne Victory Football Club est dévasté. Le Club condamne sans équivoque les actions des fans lors du match de samedi soir contre Melbourne City au AAMI Park », lit-on dans le communiqué.

“Le Club tient à s’excuser formellement auprès de Tom Glover, de l’officiel du match, d’Alex King, et de l’opérateur de la caméra ainsi que de tous les joueurs, officiels et de ceux qui ont été témoins de ce comportement épouvantable.”

“Cette conduite ne sera pas tolérée et le Club, avec AAMI Park et la police de Victoria, entreprendra une enquête complète sur l’incident.”

C’était la première fois dans l’histoire de la A-League qu’un match devait être abandonné en raison de la violence des supporters. La police locale a déclaré qu’il n’y avait pas encore eu d’arrestations, mais une enquête est évidemment toujours en cours.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire