Un match amical montre que l’Espagne et le Japon ne sont pas prêts pour la Coupe du monde féminine

SÉVILLE, Espagne – L’Espagne a clôturé la trêve internationale avec une victoire 1-0 contre le Japon mardi grâce à un but précoce d’Alba Redondo. Avec les gants du gardien de but Ayaka Yamashita piqués par un effort à longue distance, Redondo a glissé au-delà de la ligne de fond japonaise pour courir sur le ballon perdu, le tirant dans le coin supérieur droit neuf minutes après le début du match amical.

Bien que les deux équipes aient continué à créer des demi-chances tout au long de la soirée, ce fut une affaire lente qui n’a pas réussi à donner vie, n’offrant plus de buts.

Le match a servi d’aperçu pour la Coupe du monde féminine l’été prochain alors que l’Espagne et le Japon s’affronteront dans le groupe C lors du tournoi organisé en Australie et en Nouvelle-Zélande – mais les enjeux se sont certainement sentis plus faibles.

Sophie Lawson d’ESPN a une réaction et une analyse de l’Estadio Olímpico de la Cartuja.

Réaction rapide

1. L’Espagne new-look a encore des questions auxquelles répondre

Au lendemain de la dispute entre la majorité de l’équipe senior féminine espagnole d’un côté, et leur entraîneur et leur fédération de l’autre, une nouvelle équipe espagnole continue de se dessiner.

Vilda a aligné un groupe de jeunes joueurs et ceux qui manquent d’expérience internationale senior, mais pour les problèmes de démarrage, ce sont des joueurs qui devraient être mieux adaptés aux capacités de leur entraîneur.

2 Connexe

Pendant trop longtemps, le manager a peuplé son équipe de joueurs de Barcelone et a essayé de s’appuyer sur le style associé au Blaugrana, même s’il s’est rarement réuni sur le terrain pour l’Espagne. Dans une équipe qui est maintenant peuplée de joueurs du Real Madrid, de l’Atletico Madrid, de Levante et d’autres clubs, l’entraîneur peut revenir à l’essentiel et équilibrer le football à forte possession avec beaucoup plus d’une menace d’attaque directe.

Lors de leur premier match du mois, La Roja avais face à une équipe argentine défensivement désorganisée qui a cédé à plusieurs reprises sous la pression des hôtes – mais contre le Japon, l’Espagne a été invitée à travailler plus et à être plus intelligente avec le ballon. Peut-être fatigués du niveau ou essayant encore de s’habituer à jouer les uns avec les autres, les hôtes ont échoué à plusieurs reprises lorsqu’il s’agissait de cette intelligence ou de cette finesse supplémentaire lorsqu’ils en avaient besoin.

2. L’attaque japonaise reste un puzzle inachevé

Après avoir d’abord favorisé Riko Ueki pour mener la ligne lorsqu’il a pris ses fonctions d’entraîneur du Japon, Futoshi Ikeda a choisi de garder le jeune attaquant sur le banc pour la défaite de cette fenêtre contre l’Angleterre et la première mi-temps de mardi contre l’Espagne. Au lieu de cela, il a utilisé Mana Iwabuchi comme un faux neuf contre l’Angleterre avant d’introduire Mina Tanaka, qui a conservé sa place pour le début du deuxième match.

Pourtant, là où Iwabuchi, l’attaquante expérimentée, avait été en mesure d’influencer le jeu contre les Lionnes, elle était bon marché avec le ballon lorsqu’elle l’avait eu contre l’Espagne.

En effet, l’attaque japonaise semble être celle où les joueurs passent la saison nationale à jouer pour différents clubs, de sorte que lorsque Nadeshiko pourrait organiser des attaques contre La Roja, les Japonais semblaient continuellement décousus. Des partenariats indispensables semblent soit encore à prendre, soit avoir échoué au cours de la saison de la ligue.

L’introduction d’Ueki en seconde période a donné au Japon un peu plus de concentration en attaque et, encore une fois, Yui Hasegawa a tenté d’être le catalyseur, se positionnant dans la majorité des attaques japonaises et essayant désespérément de trouver des joueurs pour entrer dans la surface de réparation.

Le match s’est poursuivi comme ils ont tendance à le faire, Ikeda se rendant sur son banc pour essayer d’injecter de la vie dans l’équipe, renversant la pièce entre l’ajout de joueurs affamés essayant d’impressionner et perturbant tout flux de construction. L’introduction de Fuka Nagano après l’heure de jeu a aidé l’équipe à s’étendre sur le terrain et à gagner des espaces entre les lignes – mais malgré tout le meilleur travail au milieu de terrain, l’attaque est restée émoussée.

Marta Cardona, à gauche, célèbre avec Alba Redondo, qui a marqué le premier but de l’Espagne contre le Japon le 15 novembre 2022. Fran Santiago/Getty Images

3. Deux équipes très en transition mais peu de temps

Avec les deux équipes dans un état de transition et sachant qu’elles s’affronteront dans ce qui est sur papier le match décisif et dernier de leur phase de groupes de la Coupe du monde en juillet, il allait toujours être difficile de faire des déclarations claires sur cette amicale. En effet, une nuit où vous aviez espéré que des équipes habiles essaient de se distinguer, vous vous êtes retrouvé avec de jeunes équipes qui ressentent encore les choses à ce niveau.

Il serait injuste de déclassifier le match à la stature d’un match amical de pré-saison ou similaire, mais il avait ce regard de joueurs pas tout à fait à 100%, essayant toujours de ressentir les choses, se cherchant toujours et une compréhension plus large de la façon dont leur les entraîneurs veulent qu’ils jouent.

Pour l’Espagne et sa nouvelle équipe, c’est compréhensible et acceptable – les jeunes joueurs que Vilda a appelés au milieu du retrait soudain des vétérans auront besoin de temps pour se mettre à niveau au niveau international senior après tout. Pourtant, pour Ikeda, qui a pris en charge le Japon après le départ d’Asako Takakura à la suite d’une campagne olympique décevante l’année dernière, c’est le moment de son mandat où les pièces devraient se mettre en place.

La Nadeshiko ne sont pas seulement stimulés par le fait que des joueuses jouent professionnellement dans le monde entier, mais aussi par l’avènement de la ligue d’autonomisation des femmes au Japon, une ligue à plein temps qui permet à toutes les joueuses à domicile de jouer à un niveau professionnel. La question devient pourquoi, quand vous avez tous ces joueurs professionnels qui comprennent comment jouer au football et qui impressionnent chaque semaine pour leurs clubs nationaux, cela ressemble-t-il toujours à une expérience difficile lorsqu’ils sont réunis pour leur équipe nationale ?

Il y a eu des moments brillants pour les visiteurs après la pause et en effet, la défense espagnole n’a pas été autorisée à s’éteindre même dans les échanges mourants – mais pour le Japon, la performance n’a encore une fois pas correspondu au potentiel sur le terrain. Avec seulement trois autres fenêtres internationales avant que les équipes ne se réunissent pour la Coupe du monde, les choses ne semblent pas trop positives pour les champions 2011.

Notes des joueurs

Espagne: Misa 6, Ivana 6, Rocío 6, Olga 7, Zornoza 6, Oroz 6, Teresa 6, Redondo 7, Shelia 5, Cardona 6, Athénée 5

Sous-titres : Oihane 5, Paralluelo 5, Nahikari 6, Fiamma 5, Pérez

Japon: Yamashita 6, Miyake 6, Shimizu 5, Minami 6, Kumagai 6, Naomoto 5, Hasegawa 6, Hayashi 6, Tanaka 5, Endo 6, Fujino 5

Sous-titres : Ueki 6, Norimatsu 5, Sugita 6, Nagano 6, Miyazawa 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Olga Carmona, Espagne

L’arrière gauche a eu quelques regards avec des tirs à distance, mais s’en est tenue à ses fonctions défensives pour faire beaucoup de nettoyage devant Misa.

PIRE : Hikaru Naomoto, Japon

La milieu de terrain est restée absente sur le terrain, le Japon paraissant mieux une fois qu’elle a été remplacée.

Suivant

Espagne: Les matches des prochaines fenêtres n’ont pas encore été annoncés, mais l’Espagne devrait affronter le Costa Rica, la Zambie et le Japon dans le groupe C de la Coupe du monde en juillet.

Japon: Les matches des prochaines fenêtres n’ont pas encore été annoncés, mais le Japon devrait affronter la Zambie, le Costa Rica et l’Espagne dans le groupe C de la Coupe du monde en juillet.