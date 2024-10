Un Matanais, Marc Bélanger se lance dans la course à la chefferie du PLQ

L’avocat-fiscaliste matanais Marc Bélanger se lance actuellement dans la course à la chefferie du Parti Libéral du Québec (PLQ).

C’est ce qu’il a confirmé au service des nouvelles d’Arsenal Media à Matane lors de sa première entrevue de campagne.

« Ma décision est prise. Je ne suis pas en réflexion, je vais y aller » déclare-t-il.

Rapprocher les libéraux de la réalité régionale

Avant tout motivé par un désir de rapprocher le PLQ des régions, Marc Bélanger est persuadé que son vécu à la fois métropolitain et régional fait de lui le candidat tout désigné pour la tâche.

« Je crois être capable de faire le pont entre le parti et les gens de la région. Je suis un gars de Matane, qui a en plus participé à des campagnes électorales en région. D’un autre côté, ça fait 26 ans que je travaille à Montréal, donc je connais cette réalité-là aussi. Dans des campagnes au directionon voit souvent des candidats faire une tournée des régions pour dire à quel point elles sont importantes, puis quand ils sont élus, ils se retrouvent avec plein de dossiers à gérer et les régions sont laissées pour compte. Ce n’est pas seulement le fait que je viens de la région qui me différencie des autres candidats, c’est que je les comprends. »

L’idée d’un rapprochement entre la formation politique et les régions fait d’ailleurs partie des facteurs qui l’ont poussé à se lancer avec les libéraux. Marc Bélanger se dit également attiré par « l’équilibre du parti » sur l’échiquier politique.

Le Matanais d’origine compte d’ailleurs utiliser à bon escient son expérience d’une vingtaine d’années d’implication politique.

Enrichir le Québec par le commerce international

Le commerce international est le domaine d’expertise de l’avocat-fiscaliste. Dans le cadre de son emploi actuel, il accompagne les entreprises canadiennes qui s’implantent à l’étranger. Il aide également les entreprises étrangères à structurer leurs activités au Canada.

Marc Bélanger est convaincu que cette maîtrise du marché mondial lui permettra de mettre en place une meilleure gestion des ressources naturelles québécoises, un enjeu qui lui tient à cœur.

Marc Bélanger précise qu’il s’affairera au cours des prochains mois à l’élaboration de sa plateforme en vue de la course à la chefferie du PLQ, qui inclut notamment l’ancien maire de Montréal Denis Coderre et l’ex-PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) Charles Milliard.