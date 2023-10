Un mât se brise à bord d’une goélette historique du Maine, tuant 1 personne et en blessant 3 autres

ROCKLAND, Maine (AP) — Le mât principal d’un navire d’excursion historique s’est brisé et est tombé sur le pont du navire lundi, tuant une personne et en blessant trois autres à bord de la goélette Grace Bailey, ont annoncé lundi des responsables.

Un navire de la Garde côtière à proximité a commencé à évacuer les passagers blessés quelques minutes après la rupture catastrophique du mât et son effondrement sur le pont, survenus alors que le navire revenait d’une croisière de quatre jours, a déclaré le propriétaire du navire dans un communiqué.

Une personne est décédée des suites de ses blessures et trois personnes ont été transportées vers les hôpitaux lundi, a indiqué le service d’incendie de Rockland. Un hélicoptère a transporté l’un des trois blessés, tandis que les deux autres ont été transportés vers un hôpital local, ont indiqué les pompiers.

Le navire a ensuite été remorqué jusqu’au port de Rockland. Des images publiées en ligne montraient le navire avec le haut de son mât principal brisé.

Le Grace Bailey fait partie de la flotte dite Windjammer de l’État, une collection de voiliers qui emmènent les gens en excursion le long de la côte.

« Mon équipage et moi sommes dévastés par l’accident de ce matin, d’autant plus que la sécurité de nos invités est toujours notre plus grande priorité. Plus important encore, nous avons le cœur brisé d’avoir perdu un ami cher », a déclaré le capitaine du navire, Sam Sikkema, dans un communiqué.

Les opérateurs du bateau ont déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de la raison pour laquelle le mât était tombé en panne. La Garde côtière mènera une enquête approfondie sur l’incident, ont-ils indiqué. Aucun nom des victimes n’a été divulgué.

Le Grace Bailey avait publié des images sur les réseaux sociaux plus tôt au cours du voyage, notamment une image la veille de passagers sculptant des citrouilles sur le navire.

La longueur totale du Grace Bailey est de 118 pieds (36 mètres) et peut transporter 29 passagers, selon son site officiel. Il a été construit à Long Island, New York, en 1882.

