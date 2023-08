Un mât commémoratif Nisga’a volé est sur le point de commencer son voyage de retour depuis un musée écossais

Un totem commémoratif appartenant aux membres de la nation Nisga’a du nord-ouest de la Colombie-Britannique est sur le point de commencer son voyage de retour depuis le Musée national d’Écosse à Édimbourg, où il est exposé depuis près d’un siècle.

Amy Parent, membre de la Nation et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’éducation et la gouvernance autochtones, a déclaré qu’elle s’attend à ressentir un profond sentiment de paix lorsque le pôle vivant de l’esprit d’un parent reviendra dans la vallée de la Nass.

Le pôle est sur le point de faire son voyage dans le ventre d’un avion militaire canadien à la suite de ce que Parent a décrit comme un moment inattendu de réconciliation.

Alors que le musée écossais avait initialement prévu de transporter le poteau de 11 mètres par bateau, Parent a déclaré qu’elle pensait que le déplacer par avion réduirait le risque de dommages.

Sim’oogit Ni’isjoohl (chef Earl Stephens) de la nation Nisga’a avec le mât commémoratif Ni’isjoohl en août 2022. (Neil Hanna/Musées nationaux d’Écosse)

«Je suis très reconnaissante que nous ayons des négociateurs solides qui se trouvent à Ottawa», a-t-elle déclaré jeudi à La Presse Canadienne alors qu’elle se préparait à partir pour l’Écosse le lendemain au sein d’une délégation de membres de la communauté Nisga’a.

« Je leur ai envoyé un texto en plaisantant et je leur ai dit : si vous parlez à des hauts responsables canadiens, dites-leur… Je veux que notre mât totémique soit renvoyé chez nous dans un avion. »

Parent a déclaré que son message « avait conduit à une conversation avec la bonne personne » et qu’un général de brigade s’était manifesté pour soutenir le retour du pôle.

Un représentant du ministère de la Défense nationale n’était pas immédiatement disponible pour commenter le rôle de l’armée dans la restitution de l’artefact.

Le mât sculpté à la main a été commandé dans les années 1860 pour honorer un membre de la maison Ni’isjoohl, qui était le prochain à devenir chef mais est mort en protégeant sa famille et sa nation, a déclaré le gouvernement Nisga’a Lisims dans un communiqué plus tôt ce mois-ci. mois.

Le mât a été pris sans le consentement de la nation en 1929 par un ethnographe enquêtant sur la vie du village Nisga’a, qui l’a ensuite vendu au musée écossais.

Le mât géant, qui mesure plus de 11 mètres, a été créé dans les années 1860. (Neil Hanna/Musées nationaux d’Écosse)

Les négociations sur ce que Parent appelle le « rapatriement » du pôle ont duré un an. Une délégation nisga’a s’est rendue en Écosse pour demander son retour en août 2022, et le conseil d’administration du musée a approuvé le plan plus tard l’année dernière.

Une précédente délégation Nisga’a avait fait le voyage en Écosse pour demander le retour du mât il y a vingt ans, mais un responsable de l’époque avait indiqué qu’il était trop vieux pour être déplacé, a déclaré Parent, professeur à la faculté d’éducation de l’Université Simon Fraser. .

Cette fois, les experts canadiens ont évalué l’état du poteau et se sont dits convaincus qu’il pourrait être transporté chez lui en toute sécurité, a-t-elle déclaré.

« Cela nous a également incités à nous rendre sur place et à entamer nos discussions avec le musée sur le rapatriement l’été dernier », a déclaré Parent.

Le déplacement d’un mât totémique est « complexe »

Dans un communiqué, Chris Breward, directeur des musées nationaux d’Écosse, a déclaré que le personnel du musée avait planifié la « tâche complexe » consistant à abaisser soigneusement le mât lors de ce qui est le premier retour de ce type par une institution au Royaume-Uni.

Parent fait partie de ceux qui sont retournés en Écosse, où une cérémonie doit avoir lieu lundi pour demander à l’esprit à l’intérieur du poteau de se reposer pendant son transport, a-t-elle déclaré.

Le processus de retrait du mât du musée pourrait prendre près de deux semaines, a-t-elle déclaré. Les Forces canadiennes le récupéreront ensuite dans une base militaire écossaise.

Sim’oogit Ni’isjoohl (chef Earl Stephens) se tient à côté d’une réplique du mât commémoratif Ni’isjoohl dans le village Nisga’a de Laxgalts’ap, en Colombie-Britannique, avant le voyage d’août 2022. (Nation Nisga’a)

Les membres de la communauté Nisga’a sont « ravis » du retour du pôle, a déclaré Parent.

Une cérémonie et un festin rassemblant jusqu’à 1 000 personnes sont prévus pour marquer son arrivée prévue sur les terres Nisga’a le 29 septembre, a-t-elle indiqué.

Parent a déclaré qu’ils avaient réalisé quelque chose qui, à son avis, serait « impossible » en orchestrant un rapatriement réussi au niveau international.

Les premières mesures fondamentales que toute institution peut prendre sont de trouver les propriétaires légitimes des œuvres d’art et autres trésors culturels détenus dans ses collections et de partager l’histoire de ces objets d’une manière qui reflète avec précision et respect leurs origines, a-t-elle ajouté.