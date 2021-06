Un masque retiré de l’estomac de Husky au Tamil Nadu montre que le problème des déchets de Covid-19 est réel

Les masques et les kits d’EPI font désormais partie de notre vie quotidienne alors que le monde lutte contre la pandémie mortelle de covid. En Inde, qui avait connu une augmentation déchirante des cas de covid, le besoin de doubles masques est devenu le besoin le plus urgent de l’heure. Cependant, l’élimination appropriée de ces masques est devenue un gros problème parmi les professionnels de la santé et les travailleurs essentiels du monde entier, au milieu de la pandémie.

Dans un autre incident récent, une vidéo virale montre comment une équipe de vétérinaires du Tamil Nadu a retiré un masque facial de l’estomac d’un husky sibérien. La vidéo a été tweetée par l’officier de l’IAS Supriya Sahu, qui a écrit sur Twitter : « Les masques que nous jetons négligemment peuvent finir par tuer des animaux. Une équipe de vétérinaires de l’Université TN des sciences vétérinaires et animales de Chennai a réussi à retirer un masque facial de l’estomac d’un chien Husky sibérien. Vidéo pas pour les timides. Veuillez assurer une élimination sûre. »

Les masques que nous jetons négligemment peuvent finir par tuer des animaux. Une équipe de vétérinaires de l’Université TN des sciences vétérinaires et animales de Chennai a réussi à retirer un masque facial de l’estomac d’un chien Husky sibérien. Vidéo pas pour les âmes sensibles.Veuillez assurer une élimination sûre pic.twitter.com/rdC72gjxLr– Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 12 juin 2021

On a évidemment supposé que le chien avait dû l’avaler alors que le masque était allongé sans surveillance. La vidéo a envoyé des chocs à travers la plate-forme de médias sociaux, où les internautes se sont réunis pour exhorter chacun à faire attention tout en jetant et en gardant les masques en toute sécurité.

Oh mon Dieu. Plz jeter le masque dans le bac à poussière uniquement. Ne jetez pas dehors. — NanavalaR (@r_nanavala) 12 juin 2021

OMG terrible madame ! — Jayaraj Sundar (@SundarJayaraj) 12 juin 2021

Appel : veuillez sauver la nature et ses créatures qui ne peuvent pas parler mais ressentent chaque sentiment. Merci aux médecins ici encore – Rahul Saraswat (@rahulsaraswat77) 12 juin 2021

Un point mam valide. Mais le Husky de Sibérie fait partie des races chères et bien entretenues – Probablement une ingestion accidentelle du masque à la maison ou peut-être lors d’une promenade ? – Nagesh ️ (@nageshwarank) 12 juin 2021

Je salue l’équipe des médecins vétérinaires et leurs collègues pour le bon traitement. Un message silencieux pour nous tous que nous devrions disposer correctement des masques et avoir du bon sens, ne pas jouer avec la vie des pauvres animaux/oiseaux car notre comportement désinvolte peut causer la mort….— Dr Vinod Kumar Gupta (@Drvinodguptavet) 13 juin 2021

Les masques, gants et autres équipements EPI étant largement utilisés, les inquiétudes concernant les dommages environnementaux causés par une élimination inappropriée de ces articles sont en augmentation. Il y a quelques semaines, une organisation environnementale française a trouvé plusieurs masques et gants jetés ainsi que d’autres déchets à l’intérieur de la Méditerranée.

Une ONG du nom d’Opération Mer Propre (Opération mer propre), qui travaille activement au nettoyage des déchets sous-marins de la mer Méditerranée autour de la région d’Antibes dans le sud de la France, a récemment collecté neuf masques chirurgicaux et 14 gants en latex des fonds marins à proximité station balnéaire de la Côte d’Azur.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici