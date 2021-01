Entraîneurs de football fais le. Président élu fais le. Même sénateurs experts en science fais le. Alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter à l’échelle mondiale, certaines des personnes les plus éminentes du pays ont commencé à doubler leurs masques – une décision qui, selon les chercheurs, est de plus en plus étayée par des données. Le double masquage n’est pas nécessaire pour tout le monde. Mais pour les personnes dont le visage est mince ou fragile, «si vous combinez plusieurs couches, vous commencez à obtenir des rendements assez élevés» pour empêcher les virus de sortir et de pénétrer dans les voies respiratoires, a déclaré Linsey Marr, experte en transmission de virus chez Virginia Tech et auteur sur une commentaire récent exposer la science derrière le port de masque. Bien sûr, il y a un compromis: à un moment donné, «nous courons le risque de rendre la respiration trop difficile», dit-elle. Mais il y a beaucoup de marge de manœuvre avant que le port de masque ne se rapproche de cet extrême. Un an après le début de la pandémie de Covid-19, le monde est très différent. Plus de 90 millions d’infections à coronavirus confirmées ont été documentées dans le monde, laissant des millions de morts et d’innombrables autres avec des symptômes persistants, au milieu de difficultés économiques persistantes et d’écoles et d’entreprises fermées. De nouvelles variantes du virus sont apparues, portant des changements génétiques qui semblent améliorer leur capacité à se propager d’une personne à l’autre.

Et bien que plusieurs vaccins aient maintenant éliminé les obstacles réglementaires, le déploiement des injections a été lent et lent – et il n’y a pas encore de preuves définitives pour montrer que les vaccins auront un impact substantiel sur la rapidité et la provenance du virus. Grâce à tout ce changement, les chercheurs ont tenu la ligne sur les masques. «Les Américains n’auront pas besoin de porter des masques pour toujours», a déclaré le Dr Monica Gandhi, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco et auteur du nouveau commentaire. Mais pour l’instant, ils devront rester actifs, offrant une protection à la fois aux porteurs de masques et aux personnes qui les entourent. Les arguments en faveur du masquage couvrent plusieurs domaines scientifiques, dont l’épidémiologie et la physique. UNE une multitude d’études observationnelles ont suggéré que le port de masque généralisé peut freiner les infections et les décès à une échelle impressionnante, dans des environnements aussi petits que les salons de coiffure et au niveau pays entiers. Une étude, qui a suivi les politiques de l’État exigeant le recouvrement du visage en public, a révélé que les cas connus de Covid augmentaient et diminuaient. en quasi-cadence avec les règles de port de masque. Un autre, qui faisait suite aux infections à coronavirus chez les travailleurs de la santé à Boston, a noté un baisse drastique du nombre de résultats de tests positifs après que les masques soient devenus un élément universel parmi le personnel. Et une étude à Pékin a révélé que les masques faciaux étaient 79 pour cent efficace à bloquer la transmission des personnes infectées à leurs contacts proches. Des travaux récents de chercheurs comme le Dr Marr définissent maintenant la base de ces liens à une échelle microscopique. La science, a-t-elle dit, est assez intuitive: les virus respiratoires comme le coronavirus, qui se déplacent entre les personnes dans des gouttes de crachat et de spray, ont besoin d’un conduit clair pour pénétrer dans les voies respiratoires, qui sont remplies des types de cellules infectées par les virus. Les masques qui recouvrent le nez et la bouche empêchent cette invasion. Le but n’est pas de rendre un masque hermétique, a déclaré le Dr Marr. Au lieu de cela, les fibres qui composent les masques créent une course d’obstacles au hasard à travers laquelle l’air – et toute cargaison infectieuse – doit naviguer.

«L'air doit suivre ce chemin tortueux», a déclaré le Dr Marr. «Les gros objets qu'il transporte ne pourront pas suivre ces rebondissements.»

«Des faiblesses préexistantes» ont entravé la réponse américaine à la pandémie, selon les chercheurs. Expériences tester la mesure dans laquelle les masques peuvent diffuser les pulvérisations entrantes et sortantes ont montré que même des matériaux assez basiques, comme les revêtements en tissu et les masques chirurgicaux, peuvent être au moins 50 pour cent efficace dans les deux sens. Plusieurs études ont réaffirmé l’idée que les masques semblent mieux protéger les personnes autour du porteur du masque que les porteurs de masque eux-mêmes. «C’est parce que vous arrêtez cela à la source», a déclaré le Dr Marr. Mais, motivés par des recherches récentes, les Centers for Disease Control and Prevention ont noté qu’il existe de grands avantages pour ceux qui portent également des masques.

Les meilleurs masques restent les N95, qui sont conçus avec une efficacité de filtration ultra élevée. Mais ils restent rares pour les agents de santé, qui en ont besoin pour traiter les patients en toute sécurité. La superposition de deux masques moins spécialisés peut offrir une protection comparable. Le Dr Marr a recommandé de porter des masques en tissu qui épousent le visage par-dessus les masques chirurgicaux, qui ont tendance à être fabriqués avec des matériaux plus faciles à filtrer mais qui s’adaptent plus lâchement. Une alternative consiste à porter un masque en tissu avec une poche qui peut être remplie de matériau filtrant, comme celui que l’on trouve dans les sacs sous vide. Mais porter plus de deux masques, ou superposer des masques qui sont déjà très bons en filtrage, apportera rapidement des rendements décroissants et rendra beaucoup plus difficile la respiration normale.