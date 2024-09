Un marqueur historique commémore la ville amérindienne d’Anhaica

Une pierre de touche du passé de Tallahassee se trouve à côté des courts de tennis de Myers Park.

C’est aujourd’hui le site d’un marqueur historique commémorant la ville apalachaise d’Anhaica et les Amérindiens qui vivaient à Tallahassee à l’époque du contact avec les Européens.

Anhaica comptait à un moment donné jusqu’à 60 000 habitants, selon les mots inscrits sur la plaque.

« Imaginez cette colline qui s’étend jusqu’au Capitole comme un centre culturel et gouvernemental amérindien, animé et massif », a déclaré Bob Holladay, président de la Tallahassee Historical Society. « C’est ce qui attendait ici quand Hernando de Soto et les Espagnols sont arrivés ici en 1539. »

Le marqueur est le fruit d’une collaboration entre la société historique et la Panhandle Archaeological Society de Tallahassee (PAST) pour célébrer le bicentenaire de la ville, et a été dévoilé lors d’un événement vendredi soir.

Le marqueur historique d’Anhaica est le troisième des dix que la société historique installera au cours de la prochaine année.

La province d’Apalachee était une région qui s’étendait sur toute la côte de la Floride, et Anhaica en était le centre. Les autochtones vivaient dans de grandes villes entourées d’immenses champs de maïs, de haricots et de courges, explique Andrew Frank, professeur d’histoire amérindienne à l’université d’État de Floride.

Des tessons de poterie tels que ceux-ci ont été trouvés sur le site d’Hernando de Soto, sur East Lafayette Street à Tallahassee, où l’explorateur espagnol et son armée auraient passé l’hiver 1539-1540, après avoir pris le contrôle du village indien Aplachee d’Anhaica.

« Les Apalaches n’étaient pas une société primitive et rétrograde, mais des agriculteurs urbains dotés d’un artisanat spécialisé et de technologies modernes qui ont été détruites par les Espagnols », a déclaré Frank.

Le site est également remarquable car il est considéré comme le lieu de la première célébration de Noël dans le Nouveau Monde, puisque de Soto avait amené 69 prêtres catholiques lors de son expédition, qui s’est terminée quatre ans plus tard au Mexique.

Le Noël de De Soto à Tallahassee ça n’aurait pas été très agréableselon les historiens. Le conquistador espagnol et ses 600 compagnons occupaient la capitale indienne des Apalaches, Anhaica, et étaient constamment attaqués. Bien que les récits de son expédition ne mentionnent pas de cérémonie de Noël, les historiens ne doutent pas qu’elle ait eu lieu.

De Soto et son armée de soldats espagnols et portugais campèrent ici du 6 octobre 1539 au 15 mars 1540 après avoir pris le contrôle du village. Le campement est le plus ancien site de construction européen connu sur le continent nord-américain, antérieur de plusieurs décennies à la fondation de St. Augustine en 1565 et de Jamestown en 1607.

« C’était une grande expédition », a déclaré un historien de l’État dans un article de 2013 paru dans les archives du parti démocrate. « Il y avait plusieurs frères franciscains qui l’accompagnaient et qui auraient célébré la messe le jour de Noël. Et de Soto et ses troupes, étant catholiques, auraient participé à la célébration. »

Le marqueur sera placé à quelques mètres des courts de tennis, qui étaient autrefois le site du premier gouverneur territorial de Floride. La maison de William Pope Duval.

Duval, qui a gouverné la Floride de 1822 à 1834, a joué un rôle important dans le déplacement des Amérindiens dans la région de Floride.

« Je pense qu’il est très important, à l’occasion du 200e anniversaire de Tallahassee, de se rappeler que cette partie de la Floride a été occupée pendant des siècles avant d’être incorporée sous le nom de Tallahassee », a déclaré Frank. « Tallahassee signifie vieille ville, et cette vieille ville, qui était là avant Andrew Jackson, s’appelait Muscogee, et avant cela Apalachee. »

Cette histoire fait partie de TLH 200 : le projet commémoratif du bicentenaire de Gerald Ensley. Tout au long du 200e anniversaire de notre ville, nous nous appuierons sur les recherches du chroniqueur et historien du Tallahassee Democrat pour réexaminer l'histoire de Tallahassee. Les rapports du personnel des archives du Tallahassee Democrat ont contribué à cet article.

Cet article a été publié à l’origine sur Tallahassee Democrat : Un monument historique à Tallahassee rend hommage à la ville amérindienne d’Anhaica