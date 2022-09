Un marqueur dans un petit hameau du Missouri indique un centre de population américain

HARTVILLE, Mo. (AP) – Ce n’est pas tous les jours qu’un petit hameau du Missouri Ozarks est au milieu de tout, mais ce fut le cas pour le petit comté de Wright mercredi alors que les responsables de la capitale nationale ont dévoilé un marqueur désignant un endroit dans le comté comme le centre de la population aux États-Unis.

Des dignitaires de la National Oceanic and Atmospheric Administration et du US Census Bureau, dont le directeur de l’agence, Robert Santos, ont officiellement lancé le marqueur de granit rouge à Hartville, Missouri. Avec une population de 594 habitants en 2020, le siège du comté est situé à 14,6 miles (23,5 kilomètres) de l’endroit réel calculé à la suite du recensement de 2020.

Contourné par les autoroutes et les chemins de fer inter-États, Hartville n’a pas une grande assiette fiscale ni une grande industrie. L’école locale, une maison de retraite, la station-service et le magasin général Dollar sont les plus gros employeurs.

Le centre de population du pays est calculé tous les 10 ans après que le recensement une fois par décennie montre où les gens vivent. Le cœur de l’Amérique est situé dans le Missouri depuis 1980. Auparavant situé à Plato, Missouri, dans le comté voisin, il ne s’est déplacé que de 19 kilomètres au sud-ouest de 2010 à 2020. Il s’agit du plus petit déplacement de distance en 100 ans et le le deuxième plus petit de l’histoire des États-Unis.

Pour calculer le centre des États-Unis, le Census Bureau détermine quel endroit serait «le point d’équilibre» si les 50 États étaient situés sur une surface plane imaginaire avec des poids de taille identique – chacun représentant l’emplacement d’une personne – placé sur ce.

The Associated Press