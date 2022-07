Un marine américain en garde à vue après avoir poignardé la mort de sa femme à Hawaï

HONOLULU (AP) – Un marine américain en service actif accusé de la mort au couteau de sa femme est en détention et fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré.

Le département de police d’Honolulu a déclaré samedi que Bryant Tejeda-Castillo était détenu sous caution d’un million de dollars.

Selon la police, il a été capturé peu après le meurtre mercredi de Dana Alotaibi, 27 ans, le long d’une autoroute. Selon la police, il a été emmené au Queen’s Medical Center à Honolulu avec ce qu’un témoin a qualifié de plusieurs blessures auto-infligées.

Les amis d’Alotaibi ont déclaré qu’elle était enceinte, mais la police a déclaré qu’ils attendaient les résultats de l’autopsie.

Un porte-parole de la police a déclaré samedi qu’il ne savait pas si Tejeda-Castillo était resté à l’hôpital ou avait été transféré ailleurs. Tejeda-Castillo a été arrêté sur un mandat de meurtre au deuxième degré.

La mère d’Alotaibi, Natalia Cespedes, a déclaré à Hawaii News Now que sa fille avait été maltraitée par son mari et avait pu obtenir la version militaire d’une ordonnance restrictive contre Tejeda-Castillo, qui était stationnée sur l’île d’Oahu.

Cespedes a déclaré qu’elle pensait que sa fille serait toujours en vie si les responsables militaires avaient donné suite aux demandes d’aide de sa fille.

“Probablement parce que c’est une femme, ils s’en fichent, ou elle avait l’air folle, ils s’en fichent”, a déclaré Cespedes.

Dans un communiqué, le US Marine Corps a déclaré être au courant de la situation.

“Nous pouvons confirmer que le commandement du suspect de la Marine a été engagé avec lui et la victime, et a répondu à ces allégations et préoccupations dont le commandement a été informé”, a-t-il déclaré. “En raison de la nature en cours de l’enquête criminelle, il serait inapproprié de commenter davantage ce sujet.”

Les témoins qui se sont arrêtés pour aider après les coups de couteau ont décrit une scène horrible.

“J’ai couru là-bas et lui ai dit de la laisser partir”, a déclaré George Schmidt à Hawaii News Now. “Je viens de voir du sang partout sur elle, elle était pleine de sang.”

Il dit avoir vu le suspect se blesser.

The Associated Press