Herbert “Bert” Jacobson sera inhumé mardi, plus de 80 ans après avoir été tué dans l’attaque qui a propulsé les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Les membres de la famille de Jacobson ont attendu toute leur vie pour assister à un mémorial pour le jeune homme qu’ils connaissaient mais qu’ils n’avaient jamais rencontré. Jacobson faisait partie des plus de 400 marins et Marines tués sur l’USS Oklahoma lors de l’attaque japonaise du 7 décembre 1941 sur Pearl Harbor. Le cercueil contenant sa dépouille sera enterré au cimetière national d’Arlington.

“Cela a été en quelque sorte un mystère non résolu et cela nous permet de savoir enfin ce qui est arrivé à Bert, où il se trouve et qu’il est enfin inhumé après avoir été répertorié comme inconnu pendant si longtemps”, a déclaré Brad McDonald, un neveu. .

Le service à Arlington sera le dernier chapitre de l’histoire d’un homme de 21 ans de la petite ville de Grayslake, dans le nord de l’Illinois, pour la famille qui n’a jamais eu de corps à enterrer lorsqu’il a été tué et la quête scientifique pour mettre des noms aux restes de centaines de membres du personnel du cuirassé qui ont été enterrés anonymement pendant des décennies dans un cratère volcanique dormant près de Pearl Harbor.

C’est une histoire d’attente.

Le cuirassé est resté submergé pendant deux ans avant d’être renfloué et les corps ont été récupérés. Quelques années plus tard, les tombes des hommes de l’Oklahoma ont été rouvertes dans l’espoir que les dossiers dentaires pourraient conduire à leurs noms. Mais 27 ensembles de restes n’ont pas été identifiés et ont dû être réinhumés au cratère, le National Memorial Cemetery of the Pacific à Honolulu, communément appelé le Punchbowl.

Un autre effort pour identifier environ 100 ensembles de restes s’est révélé vide en 2003.

En 2015, le ministère de la Défense a annoncé son intention d’exhumer à nouveau les restes.

“Nous avons maintenant la capacité de tester ces restes de manière médico-légale et de produire les identifications”, a déclaré Debra Prince Zinni, anthropologue médico-légale et responsable de laboratoire à la Defense POW / MIA Accounting Agency à Hawaï, à l’Associated Press à l’époque.

Cela a donné un nouvel espoir aux membres de la famille Jacobson, qui avaient été déçus par chaque effort raté. Ils ont dit à l’AP que la mère de Jacobson pleurait tous les 7 décembre, du moins en partie parce qu’elle ne savait jamais où il se trouvait.

“Elle a toujours eu l’espoir que le téléphone sonnerait et que ce serait Bert”, a déclaré McDonald.

L’effort de 2015, Project Oklahoma, a conduit à l’identification de 355 hommes – dont Jacobson – qui ont été tués lorsque leur navire a été touché par au moins neuf torpilles. Cela laisse 33 ensembles de restes à identifier. Pour marquer le 80e anniversaire de l’attaque, ces restes non identifiés ont été réinhumés, a déclaré Gene Hughes, officier des affaires publiques au Commandement du personnel de la Marine. Il a travaillé avec les familles des personnes tuées dans l’Oklahoma, y ​​compris les proches de Jacobson.

Pour la famille de Jacobson, tout espoir de savoir exactement ce qui s’est passé le 7 décembre 1941 s’est évanoui depuis longtemps. Tout ce qu’ils savaient en parlant aux compagnons de bord de Jacobson, c’est qu’il venait de quitter son service après avoir passé plusieurs heures à transporter des hommes à terre.

McDonald a déclaré qu’un bon ami de son oncle de la marine a déclaré qu’il était à peu près sûr que Jacobson “dormait dans sa couchette et était mort avant même de savoir qu’une guerre se déroulait. Mais nous ne savons pas vraiment.

Cela laissait une dernière question : Qu’est-il arrivé au corps de Bert Jacobson ?

La réponse est venue en 2019, lorsque McDonald a déclaré que la famille avait été informée que les restes de Jacobson avaient été identifiés. Espérant que l’enterrement pourrait avoir lieu l’année prochaine, ils ont été contraints d’attendre, en grande partie parce que la pandémie de COVID-19 a retardé la plupart des rassemblements, y compris les funérailles.

Maintenant, ils obtiennent la fermeture que les parents de Jacobson et les autres membres de la famille n’ont jamais eue.

“J’aurais aimé qu’ils aient pu voir ça”, a déclaré McDonald à propos de ses grands-parents, parents et autres.

Pour lui, voir l’oncle qu’il n’a jamais rencontré prendre sa place à Arlington est particulièrement significatif.

“Lorsque Bert a rejoint la marine, il est tombé sur un gars du Dakota du Sud qui était orphelin”, a déclaré McDonald. “Quand ils ont obtenu un laissez-passer pour le week-end, Bert l’a ramené à la maison et l’orphelin a rencontré sa sœur cadette (de Bert).”

Orville McDonald et Norma Jacobson sont sortis ensemble et se sont mariés plus tard, donnant à McDonald une fin préférée à cette histoire.

“Cet orphelin était mon père, et la sœur de Bert était ma mère”, a-t-il déclaré. “Donc, je ne serais pas ici sans Bert.”

Don Babwin, Associated Press