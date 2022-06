Un marin tombe par-dessus bord et meurt pendant la Newport Bermuda Race

NEWPORT, RI (AP) – Le capitaine d’un voilier participant à la 52e Newport Bermuda Race est tombé par-dessus bord et est décédé, ont déclaré les organisateurs de la course.

Colin Golder, de New Providence, New Jersey, dirigeait dimanche le yacht de 42 pieds (12,8 mètres) Morgan de Marietta par vent fort, à environ 325 milles des Bermudes lorsqu’il est tombé par-dessus bord, a déclaré le comité d’organisation de la course des Bermudes dans un communiqué. .

« Après des efforts prolongés, le corps de M. Golder a été récupéré par l’équipage du navire, et le navire retourne sur le continent », indique le communiqué.

Sa famille a été informée.

« Le comité d’organisation de la course des Bermudes, le Cruising Club of America et le Royal Bermuda Yacht Club souhaitent exprimer leurs sincères condoléances à la famille et à l’équipage de M. Golder », indique le communiqué.

Près de 200 navires ont pris le départ vendredi de la course biennale de 635 milles (1022 kilomètres) depuis Newport, Rhode Island. La course 2020 a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

The Associated Press