Un MARIN échoué sur un navire fantôme pendant quatre ans a été forcé de nager à terre pour se ravitailler.

Mohammed Aisha a été pris au piège dans un cauchemar de paperasserie lorsque le navire a été retenu par les autorités égyptiennes.

Il a été légalement obligé de rester à bord du MV Aman car il a été amarré près de l’entrée sud du canal de Suez.

Mohammed a été seul sur un navire sans diesel et sans électricité, et a été démoralisé et de plus en plus malade, et se sentait suicidaire.

Il a décrit sa prison comme étant comme une tombe en pleine nuit, sans lumière.

« Vous ne pouvez rien voir. Vous n’entendez rien. C’est comme si vous étiez dans un cercueil », a-t-il déclaré à la BBC.

Une tempête a fait sauter l’Aman de son mouillage et il a dérivé cinq milles finalement échoué à quelques centaines de mètres du rivage.

Bien qu’il ait été terrifié au moment où Mohammed, il a pu nager à terre tous les quelques jours, acheter de la nourriture et recharger son téléphone.

Mohammed a décrit le navire sale comme étant comme un cercueil

Pendant son séjour à bord, il a regardé les navires passer, entrer et sortir du canal de Suez à proximité.

Il a pu nager à terre pour s’approvisionner

Le pont du navire est couvert de poussière

Incroyablement, a même vu son frère, un compagnon de mer, passer plus d’une fois et bien qu’ils aient parlé au téléphone, ils étaient même trop éloignés pour faire un signe de la main.

Son calvaire a commencé en juillet 2017, lorsque le navire a été retenu dans le port égyptien d’Adabiya parce que son équipement de sécurité et ses certificats de classification avaient expiré.

Ce qui aurait dû être une question simple à résoudre est devenu compliqué car les entrepreneurs libanais du navire n’ont pas payé le carburant et les armateurs à Bahreïn étaient en difficulté financière.

Mohammed est enfin sur le chemin du retour Crédits: MOHAMMED AISHA

Il dit qu’il veut retourner en mer et devenir capitaine

Avec le capitaine égyptien du navire à terre, un tribunal local a déclaré Mohammed, qui était le chef du navire, son tuteur légal.

Mohammed dit qu’on ne lui a pas dit ce que signifiait l’ordre et qu’il ne l’a découvert que des mois plus tard, alors que les autres membres de l’équipage du navire ont commencé à partir.

Un point bas est survenu en août 2018 lorsqu’il a appris que sa mère, une enseignante responsable de son excellent anglais, était décédée.

«J’ai sérieusement envisagé de mettre fin à ma vie», m’a-t-il dit.

Il a enfin été libéré des remerciements à la Fédération internationale des ouvriers du transport, la fédération syndicale mondiale des gens de mer.

Le syndicat a proposé au tribunal qu’un de ses représentants syndicaux en Égypte prenne la place de M. Aisha et devienne le tuteur légal du navire.

Mohammed n’est pas retourné en Syrie mais est déterminé à reprendre le travail qu’il aime.

«Je suis un second en chef et j’étais à deux pas du poste de capitaine», a-t-il déclaré.