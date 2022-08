Un marin japonais attaqué lors d’un service commémoratif aux Îles Salomon

Radio New Zealand a rapporté que la victime faisait partie d’une équipe médiatique de la marine japonaise et qu’il a été poignardé au cou avec une paire de ciseaux, subissant des blessures mineures.

Radio New Zealand s’est entretenue avec des médecins qui ont déclaré que le marin aurait besoin de points de suture mais qu’il se portait bien. Le chef de la communauté de Bloody Ridge, Wesley Ramo, a déclaré que le suspect venait d’une communauté voisine, était sous influence et mentalement instable.

Étaient également présents à la cérémonie Makoto Oniki, ministre d’État japonais à la Défense, et Peeni Henare, ministre néo-zélandaise de la Défense.

Le suspect aurait plaqué le marin au sol pendant l’attaque avant que les habitants et le personnel militaire américain n’interviennent et ne l’arrêtent. La police l’a ensuite emmené et la cérémonie a repris après une courte pause.