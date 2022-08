Un marin japonais attaqué lors d’un service commémoratif aux Îles Salomon

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Un marin japonais a été attaqué lundi dans les îles Salomon lors d’un service commémoratif de la Seconde Guerre mondiale auquel a également assisté la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman.

Radio New Zealand a rapporté que la victime faisait partie d’une équipe médiatique de la marine japonaise et qu’il a été poignardé au cou avec une paire de ciseaux, subissant des blessures mineures.

Le gouvernement des Îles Salomon organisait le service de l’aube à Bloody Ridge dans le cadre des commémorations marquant le 80e anniversaire de la bataille de Guadalcanal.

Radio New Zealand s’est entretenue avec des médecins qui ont déclaré que le marin aurait besoin de points de suture mais qu’il se portait bien. Le chef de la communauté de Bloody Ridge, Wesley Ramo, a déclaré que le suspect venait d’une communauté voisine, était sous influence et mentalement instable.

Étaient également présents à la cérémonie Makoto Oniki, ministre d’État japonais à la Défense, et Peeni Henare, ministre néo-zélandaise de la Défense.

Le suspect aurait plaqué le marin au sol pendant l’attaque avant que les habitants et le personnel militaire américain n’interviennent et ne l’arrêtent. La police l’a ensuite emmené et la cérémonie a repris après une courte pause.

Des commémorations se déroulent sur trois jours dans les îles Salomon pour marquer l’anniversaire de la bataille. Bloody Ridge est une petite colline où, en septembre 1942, les Marines américains ont repoussé une force japonaise qui attaquait un aérodrome militaire.

Sherman fait partie d’une délégation diplomatique de haut niveau que les États-Unis ont envoyée aux Salomon, qui comprend également l’ambassadrice américaine en Australie Caroline Kennedy.

Le voyage présente un intérêt personnel pour Sherman et Kennedy, dont les pères y ont tous deux combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Kennedy a rencontré dimanche les enfants de deux hommes de Salomon qui, pendant la guerre, ont aidé à sauver son père, feu le président John F. Kennedy, après que son bateau a été percuté et coulé par un destroyer japonais.

Dans un moment d’émotion, Kennedy a donné aux enfants une réplique de la coque de noix de coco que son père avait utilisée pour écrire un message demandant de l’aide, a rapporté l’agence de presse Stuff.

Le voyage intervient après que les États-Unis et plusieurs pays du Pacifique ont exprimé leur profonde inquiétude concernant un pacte de sécurité que les Salomon ont signé avec la Chine en avril, dont beaucoup craignent qu’il n’entraîne un renforcement militaire dans la région.

Dans le cadre de son voyage, Sherman a également visité les nations du Pacifique des Samoa et des Tonga et prévoit de visiter l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Nick Perry, l’Associated Press