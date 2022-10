Un marin français repousse ceux qui doutent de ses exploits dans le passage du Nord-Ouest

L’homme au centre d’une controverse sur le passage du Nord-Ouest dit qu’il n’est ni un tricheur ni un menteur – et il n’a jamais prétendu avoir établi un record avec sa traversée en solitaire en catamaran en 2017.

Le Français Yvan Bourgnon se dit choqué par les accusations circulant dans les médias français selon lesquelles il aurait embelli les faits de sa traversée, triché lors d’une tentative de record puis tenté de le dissimuler.

Bien sûr, il a essayé de donner vie à l’histoire pour ceux à qui il l’a racontée, a déclaré Bourgnon – qui ne le ferait pas, après avoir navigué sur 7 500 kilomètres dans les eaux dangereuses de l’Arctique dans un bateau sans cabine?

« N’est-ce pas ce que fait tout aventurier lorsqu’il décrit son voyage ? Bourgnon a déclaré dans une réponse écrite aux accusations.

“Raconter, faire vivre l’histoire pour la partager, lui donner du sens, faire ressentir l’instant, c’est la nature même de la narration d’aventure et en aucun cas elle ne mérite d’être accusée de tricherie ou de mensonge.”

Au cœur de cette étrange controverse se trouvent des titres et des articles de journaux français qui confondent deux sujets : un procès actuellement devant les tribunaux français et des accusations qu’il a fabriquées ou menti sur certains aspects de son voyage.

Une réunion à Taloyoak

Bourgnon a passé 71 jours en mer à bord de son catamaran, Ma Louloutteà partir de juillet 2017.

Sur son site le skipper compile une liste des faits saillants du voyage : chute par-dessus bord à Prudhoe Bay, collision avec un morse après le détroit de Bellot et découverte d’un ours polaire avec ses pattes sur Ma Louloutteprès de Qikiqtarjuaq, au Nunavut.

Yvan Bourgnon et Ma Louloutte sur les glaces arctiques. (Soumis par Yvan Bourgnon)

Le 26 septembre 2022, le quotidien français Le Figaro a publié une enquête jeter le doute sur certaines de ces affirmations. L’enquête a remis en question la rencontre avec l’ours polaire de Bourgnon, soulignant l’absence de rayures sur le catamaran, et a demandé pourquoi les caméras embarquées qui étaient utilisées pour un documentaire sont toutes tombées dans le détroit de Bellot (ce qui, selon Bourgnon, était dû à la difficulté de charger les batteries à bord).

Cela a également ressuscité les affirmations que Bourgnon avait menti sur l’établissement d’un record officiel pour la première traversée en solitaire dans un catamaran sans cabine, ce qui l’aurait obligé à parcourir la route sans aide sans mettre le pied à terre.

Cela indique le temps qu’il a passé à Taloyoak, au Nunavut, et l’aide qu’il a apparemment reçue de certains autres marins, l’accusant d’essayer de cacher les deux faits afin qu’il puisse prétendre avoir marqué l’histoire en tant que première personne à naviguer en solitaire sur le passage du Nord-Ouest en catamaran. .

Il cite un courriel dans lequel Bourgnon aurait demandé à Pierre Guyot — le producteur de films documentaires qui le poursuit maintenant — d’être discret au sujet d’une rencontre qu’ils ont eue à Taloyoak où Bourgnon a passé plusieurs jours.

Dans une entrevue, Bourgnon a déclaré à CBC qu’il n’avait jamais tenté de cacher le fait qu’il était resté à Taloyoak. Il en a parlé ouvertement dans ses mémoires de 2018, Conquérant des glacesoù il a décrit avoir dormi dans une “cabane” pendant quatre nuits.

Bien qu’ayant donné un entretien à Radio Canada en septembre 2017, alors qu’il décrivait son voyage comme une tentative d’établir un record, Bourgnon a déclaré à CBC que le record en question n’était qu’un rêve – un rêve qu’il savait avoir échoué lorsqu’il s’est arrêté à Taloyoak.

Une carte montrant Taloyoak, Nunavut, par rapport à Iqaluit. (Radio-Canada)

À cause de cela, il n’a jamais demandé que le dossier soit certifié, a-t-il dit.

“J’ai dit: ‘OK, j’ai mis les pieds sur terre, donc je n’ai pas respecté les choses pour faire un record'”, a déclaré Bourgnon.

“Pour moi, ce n’était pas l’essentiel. L’essentiel était de faire une aventure, de relever un défi, d’être seul avec un petit catamaran de plage là-bas.”

Cependant, son site Internet le décrit comme “le premier skipper à avoir franchi le passage du Nord-Ouest sur un catamaran de sport en solitaire, sans cockpit ni assistance”, et le site internet aussi pour le Bimedia Challenge — qui est le défi qu’il s’était lancé.

Chuck Pizzo-Lyall, le maire de Taloyoak, se souvient d’avoir rencontré Bourgnon et Guyot lorsqu’ils s’y sont arrêtés en août 2017. Il a dit que Bourgnon avait passé environ une semaine dans la communauté.

Il y a une petite baie isolée à proximité, où les bateaux peuvent s’abriter des vents violents et des vagues. Pizzo-Lyall a déclaré qu’il avait aidé à les remorquer jusqu’à ce port sûr et qu’il avait ensuite remorqué Bourgnon.

“Nous l’avons vu décoller à l’horizon”, se souvient-il.

Pizzo-Lyall a déclaré qu’il pensait que le voyage de Bourgnon était un “exploit très étonnant”.

“Je suis vraiment content qu’il ait réussi… Le faire seul a ses propres problèmes de santé mentale, surtout si vous faites face au Nord – que ce soit le temps ou le bien-être mental d’être seul là-bas, les ours polaires et toute cette faune que nous avons dans le Nord, c’est fondamentalement plus gros et peut vous manger sans problème », a-t-il déclaré.

Yvan Bourgnon dit que son voyage à travers le passage du Nord-Ouest lui a donné une perspective pour son travail écologique avec The SeaCleaners, qui travaille à protéger les océans de la pollution plastique. (Soumis par Yvan Bourgnon)

Le procès

Bourgnon fait face à une poursuite en relation avec sa traversée du passage du Nord-Ouest – essentiellement, une bagarre pour savoir qui détient les droits sur les images filmées pendant son voyage pour une utilisation dans un documentaire, a-t-il déclaré.

Cette affaire a été entendue par le tribunal de la propriété intellectuelle de Paris le 6 octobre et une décision est attendue le 6 décembre.

Pierre Guyot – qui, selon Bourgnon, était un ami de longue date avant de se brouiller – et la société de production française 10-7 Productions poursuivent Bourgnon pour 280 000 euros (près de 380 000 $ CAN).

Joint à Paris, Jean Aittouares, l’un des avocats de Guyot, a déclaré à CBC que Bourgnon avait tenté d’amener Guyot à cacher certains aspects du voyage, comme cette escale fatidique à Taloyoak qui a disqualifié Bourgnon d’établir un record. Guyot ne voulait pas mentir, et le conflit qui en résulta entre eux empêcha Guyot de réaliser son documentaire, a déclaré Aittouares – puis, sans crédit ni autorisation, Bourgnon a utilisé les images du voyage à son profit.

“Il a piétiné le travail de Guyot au départ, l’a évincé pour le punir de son intégrité, puis a violé ses droits en exploitant le documentaire pour ses besoins personnels et en tirer des revenus personnels”, a déclaré Aittouares en français.

“Puis il a impliqué Guyot dans ce qui lui avait déjà coûté sa participation au film en lui faisant endosser le mensonge qu’il avait proféré.”

Bourgnon a déclaré que les tribunaux ne se prononcent que sur la question des droits, et ne se prononcent sur aucune des autres accusations.

Le passage

Le passage du Nord-Ouest est un voyage notoirement difficile. Cette année, deux marins brésiliens ont tenté l’exploit en catamaran mais ont dû rebrousser chemin avant d’avoir terminé, invoquant le décalage de la saison et le mauvais temps.

La première traversée à voile réussie, qui a commencé en 1986 et s’est étendue sur trois étés, a également documenté les dangers du voyage. Le marin Jeff MacInnis a écrit sur les ours, les blizzards et les vagues de 15 pieds dans ses mémoires, Passage polaire.

Et bien sûr, la célèbre expédition arctique du XIXe siècle de John Franklin essayant de découvrir le passage du Nord-Ouest s’est terminée par la mort de lui et de son équipage, et alimente encore l’imagination des explorateurs aujourd’hui.

Les marins font régulièrement escale dans les collectivités du Nunavut en cours de route. En septembre, un marin texan qui espérait parcourir une partie du passage du Nord-Ouest a dû demander l’aide des habitants de Kugluktuk après que son bateau se soit fissuré.

Bourgnon a déclaré que son voyage et son escale à Taloyoak lui ont donné la chance de rencontrer et de parler avec des Inuits et de discuter de sa grande passion : l’océan. Ces entretiens lui ont donné une perspective, a-t-il dit, pour son travail écologique avec The SeaCleaners, qui travaille à protéger les océans de la pollution plastique.

“J’ai eu une très bonne expérience” dit-il. “C’était très intéressant de parler avec eux et de comprendre ce qui se passe.”

Quant à Chuck Pizzo-Lyall, le maire de Taloyoak, il dit se réjouir de l’intérêt des navigateurs pour la région, mais admet que la récente augmentation du trafic maritime l’inquiète.

“Essayer de sauver quelqu’un par bateau qui se trouve à 200 miles de notre communauté peut être très compliqué”, a-t-il déclaré. “Le temps fluctue énormément ici.”