Un marin et un chien échoués survivent 2 mois en mer grâce à l’eau de pluie et au poisson cru – National

Un marin australien qui était resté bloqué pendant des mois au large des côtes mexicaines avec son chien Bella est enfin de retour sur la terre ferme après avoir été secouru par des pêcheurs.

Tim Shaddock, 51 ans, de Sydney tentait de naviguer de la ville mexicaine de La Paz à la Polynésie française, à environ 6 000 kilomètres, lorsque son bateau a été endommagé.

Quelques semaines après avoir pris la mer avec son chien, Shaddock a rencontré une tempête qui a endommagé les systèmes électroniques et de communication de son catamaran, le laissant bloqué dans l’océan Pacifique. Le marin a commencé son voyage en avril et n’a été retrouvé que le 12 juillet.

Shaddock et Bella ont finalement été secourus lorsqu’un hélicoptère effectuant la surveillance d’un chalutier thonier a aperçu le navire capricieux.

Un médecin qui a aidé à soigner Shaddock a déclaré à 9News en Australie que l’homme de 51 ans était « stable et très bien» et a « des signes vitaux normaux ». Bella semble également en sécurité et en bonne santé après l’épreuve, note le point de vente.

Shaddock a pu survivre en partie parce qu’il avait du matériel de pêche avec lui sur le bateau. Il pêchait du poisson, qu’il devait ensuite manger cru, et récupérait l’eau de pluie lors des tempêtes pour s’hydrater. Il a également évité l’exposition au soleil et les coups de chaleur en s’abritant sous la verrière du bateau.

« J’ai traversé une épreuve très difficile en mer », a déclaré Shaddock dans une vidéo obtenue par 9News. « J’ai juste besoin de repos et de bonne nourriture car j’ai été longtemps seul en mer. Sinon, je suis en très bonne santé.

Dans la vidéo, le marin arbore une longue barbe et des sourcils broussailleux et semble assez maigre.

Mike Tipton, expert en survie en mer et professeur à l’Université de Portsmouth, a déclaré à 9News qu’il faut une « combinaison de chance et de compétence » pour survivre aussi longtemps en mer. Et il pense que Bella le chien a peut-être joué un rôle important dans la survie du couple.

« Je pense que cela a peut-être bien fait la différence », a déclaré Tipton. « Vous vivez beaucoup au jour le jour et vous devez avoir une attitude mentale très positive pour traverser ce genre d’épreuve et ne pas abandonner. »

Tipton a décrit le sauvetage de Shaddock comme s’apparentant à la recherche d’une « aiguille dans une botte de foin ».

« Les gens doivent comprendre à quel point le bateau est petit et à quel point le Pacifique est vaste. Les chances que quelqu’un soit retrouvé sont assez minces », a-t-il déclaré.

