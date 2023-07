Un marin et un chien australiens secourus après des mois perdus en mer | Nouvelles du monde

Un marin australien et son chien ont été secourus au large des côtes du Mexique après avoir survécu avec rien d’autre que de l’eau de pluie et du poisson cru pendant deux mois alors qu’ils étaient perdus en mer.

Tim Shaddock est parti pour la Polynésie française depuis le Mexique en avril, mais son catamaran a été gravement endommagé par une tempête à peine un mois après le début du voyage.

L’homme de 51 ans et son chien Bella ont survécu sous un petit auvent à bord du navire battu pendant des semaines avant d’être repérés jeudi par un hélicoptère à la recherche de thon pour un navire de pêche.

Un médecin qui surveille la santé de M. Shaddock depuis le rivage et travaille avec le capitaine du chalutier a déclaré à l’Australie 9News que le marin avait « des signes vitaux normaux » et qu’il était « stable et très bien ».

Dans une vidéo, M. Shaddock déclare : « J’ai vécu une épreuve très difficile en mer et j’ai juste besoin de repos et de bonne nourriture car j’ai été seul en mer pendant longtemps. Je n’ai pas eu assez de nourriture pour un long moment. »

M. Shaddock, originaire de Sydney, a été laissé à la dérive dans le nord de l’océan Pacifique après avoir été touché par le mauvais temps des semaines après son départ de La Paz, dans la péninsule mexicaine de Basse-Californie.

L’électronique de son navire a été anéantie par la tempête, le laissant incapable d’appeler à l’aide.

Il a survécu en récupérant l’eau de pluie et en mangeant du poisson cru.

Le professeur Mike Tipton, expert en survie en mer, de l’Université de Portsmouth, a déclaré à Sky News que la survie de M. Shaddock était une combinaison de chance et de compétence.

« Il était dans un environnement chaud et n’avait donc pas à s’inquiéter de l’hypothermie », a déclaré le professeur Tipton, après avoir comparé plus tôt l’épreuve de survie de M. Shaddock au film de Tom Hanks Cast Away.

« Presque tous les longs voyages de survie se déroulent en eau chaude », a ajouté le professeur. « Il avait un approvisionnement en eau de pluie fraîche. Il a fait ce qu’il fallait en minimisant l’activité pendant la partie la plus chaude de la journée pour réduire la transpiration. »

Le professeur Tipton a déclaré qu’au moins 110 ml de liquide par jour est le minimum nécessaire à la survie et qu’il est essentiel de ne pas utiliser trop d’énergie pour réduire les besoins alimentaires.

Une image de M. Shaddock peu après son sauvetage le montrait souriant et portant un tensiomètre au bras.

Il est entendu que le chalutier thonier se dirige maintenant vers le Mexique où M. Shaddock subira un traitement médical.