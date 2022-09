Un marin décédé à Pearl Harbor sera enterré à Arlington

Les restes d’un marin du Massachusetts décédé lorsque l’USS Oklahoma a été frappé par plusieurs torpilles lors de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941 sont enterrés lundi au cimetière national d’Arlington.

L’inhumation intervient plus de 80 ans après l’attaque qui a entraîné les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et près de quatre ans après que la Défense POW/MIA Accounting Agency a annoncé que l’électricien de 3e classe Roman W. Sadlowski, de Pittsfield, avait été comptabilisé pour l’utilisation avancée Analyse ADN et anthropologique, ainsi que preuves circonstancielles et matérielles.

Environ 15 membres de la famille du Massachusetts, du Texas et de la Floride doivent assister à la cérémonie qui a été retardée par la pandémie de coronavirus, a déclaré Joe Makarski Jr., qui est le neveu de Sadlowski et qui a fourni un échantillon d’ADN il y a environ une décennie qui a été utilisé pour aider à identifier les restes.

“Nous sommes très excités”, a déclaré Makarski, 81 ans, lors d’un entretien téléphonique. “Ça fait longtemps, et je suis content d’être en vie pour le finaliser.”

Makarski n’a jamais rencontré le frère de sa mère, mais il a grandi en entendant parler de lui.

“Je me souviens que mon père et ma mère parlaient de lui, et ils parlaient toujours très bien de lui”, a-t-il déclaré. « Je sais qu’il a travaillé chez General Electric et il a fait les livres pour le petit salon de beauté de ma mère à Pittsfield. En grandissant, j’ai toujours vu sa photo chez ma grand-mère.

Sadlowski, 21 ans, s’est enrôlé dans la marine le 31 juillet 1940, selon l’Office of Community Outreach de la marine.

En tant que compagnon électricien, ses tâches comprenaient l’entretien, l’exploitation et la réparation des systèmes électriques, des moteurs, des générateurs et des alternateurs du cuirassé.

L’USS Oklahoma a été parmi les premiers navires touchés lors de l’attaque japonaise du 7 décembre 1941, touché par trois torpilles aériennes juste avant 8 heures du matin alors que de nombreux marins dormaient encore sous le pont, selon les comptes rendus de la Marine.

Le côté bâbord a été déchiré et dans les 15 minutes suivant le premier coup, il s’est complètement renversé, piégeant des centaines de membres d’équipage. Deux membres de l’équipage ont reçu la médaille d’honneur pour leurs efforts pour sauver leurs camarades marins, et un troisième a reçu la Croix de la Marine.

Sadlowski faisait partie des 429 marins et marines de l’USS Oklahoma qui sont morts.

Parmi ceux qui sont morts, 388 n’ont pas pu être identifiés et ont été enterrés au cimetière commémoratif du Pacifique à Honolulu.

Le processus d’exhumation des restes pour l’analyse de l’ADN a commencé en 2015, et depuis lors, 355 ont été identifiés, selon la Marine.

La famille de Sadlowski a débattu de l’endroit où faire enterrer les restes, a déclaré Makarski. Ils ont considéré les cimetières d’anciens combattants du Massachusetts et de la Floride, et ont même considéré sa ville natale de Pittsfield, bien qu’aucun membre connu de la famille ne vive encore dans la ville de l’ouest du Massachusetts.

“Nous en avons beaucoup parlé et avons choisi Arlington en raison de son prestige”, a-t-il déclaré.

Mark Pratt, l’Associated Press