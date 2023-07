Un marin australien revient après des mois perdus en mer avec un chien et révèle ce qu’il veut manger sur terre

Un marin australien qui a déclaré avoir survécu grâce au poisson cru et à l’eau de pluie alors qu’il était à la dérive en mer pendant des mois avec son chien a révélé quel sera son premier repas après son retour à terre mardi.

Timothy Shaddock, 54 ans, a débarqué du thonier mexicain María Delia qui l’a sauvé, lui et son chiot, Bella, dans l’océan Pacifique et a mis le pied à terre dans la ville de Manzanillo.

Lorsque les journalistes lui ont demandé ce qu’il aimerait manger, Shaddock, souriant à travers sa longue barbe et son apparence émaciée, a répondu « sushi au thon » – un signe du sens de l’humour du naufragé après avoir survécu pendant des mois sur son catamaran en panne en pêchant et en mangeant ses prises. l’eau de pluie brute et collectée pour boire.

Shaddock et Bella avaient quitté le nord-ouest du Mexique fin avril, a-t-il déclaré, prévoyant de se rendre en Polynésie française. Quelques semaines après le début de son voyage, une tempête a frappé, désactivant son catamaran et le laissant sans électronique et sans aucun moyen de cuisiner.

Il a refusé de donner des détails sur ce qu’il a appelé les « beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais jours » que la paire a vécus flottant avec les courants, bien qu’il ait révélé comment il avait trouvé un certain réconfort.

« J’essayais de trouver le bonheur à l’intérieur de moi-même, et j’en ai trouvé beaucoup seul en mer », a déclaré Shaddock.

Il a refusé de discuter de la tempête ou de la façon dont son navire a été endommagé, bien que les images du catamaran prises lors de son sauvetage aient montré qu’il n’y avait pas de voile.

Shaddock a déclaré qu’il passait la plupart de son temps à la dérive en mer à réparer des choses sur le bateau, affirmant que « la fatigue est la partie la plus difficile ».

Shaddock était à 1 200 milles du rivage lorsque l’hélicoptère de María Delia est soudainement apparu. Il a décrit comment le pilote lui a jeté un verre « m’a donné l’impression que j’allais vivre ». Peu de temps après, des membres de l’équipage se sont présentés sur un hors-bord.

Shaddock a déclaré que sa compagne, Bella, était « beaucoup plus courageuse » qu’il ne l’était pendant l’épreuve. Il a dit avoir rencontré le chien au Mexique, et même s’il a essayé de lui trouver une maison sur terre, elle a continué à le suivre en mer.

Shaddock, cependant, a décidé de laisser Bella aux soins de Genaro Rosales, un pêcheur de Mazatlan de l’équipage du María Delia, à condition qu’il prenne bien soin d’elle.

Shaddock prévoyait de retourner en Australie pour passer du temps avec sa famille et ses amis, reconnaissant qu’il appréciait la solitude en mer. Pourtant, a-t-il dit, il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’il ne retourne en eaux libres.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.